Каталония разорвала протокольные отношения с королевским двором Испании 22.06.2018, 17:28

Никто из членов каталонского правительства больше не будет участвовать в мероприятиях королевского двора.

Каталонская власть в пятницу заявила, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрывание насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Глава Женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра сообщил, что никто из членов каталонского правительства больше не будет участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором.

Кроме того, каталонское правительство не будет приглашать представителей королевского двора на организованные каталонскими властями мероприятия.

Торра также решил оставить пост почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из опекунов которого является король Испании.

Как пояснил Торра, Каталония до последнего надеялась, что "король подумает и извинится за то, что покрывал жестокость" на референдуме о независимости Каталонии.

"27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - сказал Торра.

В то же время Торра все-таки примет участие в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагоне с участием короля Фелипе VI. Во время мероприятия Торра передаст испанскому монарху отчет о "насилии на референдуме", подготовленный омбудсменом Каталонии.