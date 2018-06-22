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Видеофакт: В Гродно БМП раздавила автомобиль с водителем внутри

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  • 22.06.2018, 17:43
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На место происшествия прибыли «скорая помощь», сотрудники МЧС и ГАИ.

О необычном ЧП сообщают читатели АвтоГродно: на выезде из Гродно в сторону Сопоцкино БМП наехала на легковой автомобиль, как раз на водительскую сторону.

На место происшествия прибыли "скорая помощь", сотрудники МЧС и ГАИ.

- Колонна военной техники двигалась со стороны "Привала" и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одна из БМП оказалась в заносе и выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку, - сообщил АвтоГродно очевидец Сергей.

На видео зафиксирован момент наезда БМП на легковой автомобиль. Гусеничную технику действительно занесло на асфальте:


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