«Первая мысль - россияне сошли с ума и напали на Витебск» 5 Максим Горюнов

23.06.2018, 14:51

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Максим Горюнов

Фото: facebook.com

В поезде «Минск - Москва» разбудили в одиннадцать ночи.

Я - что случилось ?

Проводница испуганно - у нас российские пограничники в вагоне! Документы проверяют! Доставайте паспорт!

Имейте ввиду: паспорта в поезде на границе России и Беларуси не проверяли последние лет пятнадцать.

Российский пограничник в вагоне - это привидение из начала девяностых.

Я выглянул в коридор.

Там три пограничника.

В летней полевой форме с шевронами защитного цвета и ботинках с высоким берцем.

За последние полгода ни в Литве, ни в Латвии, ни в Беларуси не видел пограничников в полевой форме.

Только в кителях, галстуках, брюках и туфлях.

А эти - как будто в окопы собрались.

Первая мысль - россияне сошли с ума и напали на Витебск. Надо хватать свои вещи и выходить на первой же станции.

Смотрю на соседей по купе: у них на лицах примерно такие же мысли.

Тётка молча достала смартфон и быстро листает ленту.

Другая тетка взяла телефон, звонит кому-то.

Я звоню знакомой в Москву, спрашиваю:

- А у вас ничего не слышно про фашистов в Витебске? Мы там никого не спасаем?

Знакомая пьяным голосом:

- Вроде бы нет. Пятница же, ты чего?

Таможня пришла, мельком глянула паспорт и ушла.

Тетка - может, они так свой чемпионат охраняют?

Другая тетка - да, у них же там гости.

Я пожал плечами.

Пять минут коллективного ощущения, что «началось» и «надо хватать и бежать» - очень неприятный опыт. Не хотел бы его повторять.

Максим Горюнов, Фейсбук