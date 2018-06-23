«Первая мысль - россияне сошли с ума и напали на Витебск»5
- Максим Горюнов
- 23.06.2018, 14:51
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В поезде «Минск - Москва» разбудили в одиннадцать ночи.
Я - что случилось ?
Проводница испуганно - у нас российские пограничники в вагоне! Документы проверяют! Доставайте паспорт!
Имейте ввиду: паспорта в поезде на границе России и Беларуси не проверяли последние лет пятнадцать.
Российский пограничник в вагоне - это привидение из начала девяностых.
Я выглянул в коридор.
Там три пограничника.
В летней полевой форме с шевронами защитного цвета и ботинках с высоким берцем.
За последние полгода ни в Литве, ни в Латвии, ни в Беларуси не видел пограничников в полевой форме.
Только в кителях, галстуках, брюках и туфлях.
А эти - как будто в окопы собрались.
Первая мысль - россияне сошли с ума и напали на Витебск. Надо хватать свои вещи и выходить на первой же станции.
Смотрю на соседей по купе: у них на лицах примерно такие же мысли.
Тётка молча достала смартфон и быстро листает ленту.
Другая тетка взяла телефон, звонит кому-то.
Я звоню знакомой в Москву, спрашиваю:
- А у вас ничего не слышно про фашистов в Витебске? Мы там никого не спасаем?
Знакомая пьяным голосом:
- Вроде бы нет. Пятница же, ты чего?
Таможня пришла, мельком глянула паспорт и ушла.
Тетка - может, они так свой чемпионат охраняют?
Другая тетка - да, у них же там гости.
Я пожал плечами.
Пять минут коллективного ощущения, что «началось» и «надо хватать и бежать» - очень неприятный опыт. Не хотел бы его повторять.
Максим Горюнов, Фейсбук