Три причины, почему не стоит верить словам Лукашенко о приватизации 8 23.06.2018, 16:45

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Обещаниям диктатора исполнилось 15 лет, но ничего не меняется.

Посещая Шкловский район, Лукашенко заявил, что не исключает продажи сельхозпредприятий частникам «на железных условиях»:

«Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации».

Как реакция на это заявление на форумах и даже в СМИ прозвучали мнения о «падении последнего оплота». Однако udf.by называет причины, по которым словам Лукашенко верить не стоит.

О приватизации колхозов Лукашенко говорит уже 15 лет, но ничего не меняется

Лукашенко на словах давно дал понять, что в частных руках сельское хозяйство способно развиваться эффективнее, чем в государственных. Еще в 2004 году он называл цифру в 150 колхозов, которые передали в частные руки и где получили хорошую отдачу.

В 2010 году Александр Лукашенко пригрозил убыточным колхозам: «Еще два года побарахтаетесь, а потом, кто не выйдет на рентабельную работу, будут приватизированы». По словам руководителя Беларуси, был поставлен вопрос о широкой приватизации. Но спустя два года ничего не произошло.

В 2014 году Лукашенко озвучил новую угрозу и новый срок:

«Мы договорились, что мы должны поддержать тех, кто сегодня может выйти на безубыточную работу и работать самостоятельно, а тем, которые не хотят и не могут, мы должны дать срок как минимум до конца года и приватизировать, продать тем, кто хочет работать. Поэтому пусть думают и решают».

И, конечно, спустя полгода решений о продаже убыточных колхозов вновь принято не было. Поэтому трудно представить, что после стольких лет разговоров Лукашенко действительно примет радикальное решение.

Тем более, что сохранение колхозов после развала Советского Союза, пусть и под новым названием, является фактом, которым руководитель Беларуси регулярно хвалится перед журналистами из соседних стран.

Не понимая, какие огромные дотации направляются в СПК, многие до сих пор впечатлены этой ситуацией. Среди них даже президент Молдовы Игорь Додон, который отмечает, что Лукашенко сохранил все лучшее из СССР и Беларусь должна стать примером для его страны – в том числе в вопросе сельского хозяйства.

Практически нет желающих купить колхозы

Но каким бы не было желание и решение Лукашенко, не это, прежде всего, сдерживает приватизацию колхозов.

В 2012 году руководитель Беларуси удивил всех заявлением об огромном количестве частников, мечтающих купить сельскохозяйственные предприятия:

«Сейчас идет вал желающих получить хозяйство, произвести мясо-молоко и продать. Потому что сегодня рынки Казахстана, России, да и другие – открылись. Продавай куда хочешь».

Однако на деле ситуация обстоит совершенно по-другому. Свидетельство этому – навязывание колхозов успешным предприятиям. Сегодня практически у каждой крупной отечественной компании есть подшефная сельскохозяйственная организация. Только Нацбанк одно время спонсировал сразу около 10 колхозов, в том числе ОАО «Александрийское» на малой родине Лукашенко.

Хватает и свежих примеров. Фермер Владимир Новицкий рассказал «Медиа-Полесью», как написал заявление в райисполком, чтобы ему выделили дополнительную землю. Ему ответили: берите колхоз «Межлесский» с долгами на 5 миллионов евро. «Что я сделал такого плохого, чтобы меня наказать колхозом?!» – возмутился фермер.

Иными словами, пока колхозы покупают в основном после навязывания со стороны властей, о добровольцах что-то не слышно.

Нет условий для прибыльности колхозов

Почему частные компании не стремятся делать бизнес в белорусском сельском хозяйстве? Ответ заключается в отсутствии надлежащих условий и реального рынка. Например, государство устанавливает низкие цены на закупку продукции, из-за чего на рентабельность выйти очень трудно.

Беларусь известна своими перерабатывающими предприятиями, но они являются лишь вершиной айсберга, закупающими молоко и мясо у тех же убыточных колхозов по бросовой цене.

Доля фермерской продукции в общем объеме сельхозпроизводства в Беларуси составляет всего около 2%...