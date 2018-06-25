Почему Лукашенко так боится за свою безопасность 25.06.2018, 11:18

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Охрана диктатора работает на деньги налогоплательщиков, и охраняет, похоже, от них же.

Лукашенко 21 июля посетил обновленный стадион «Динамо» и даже посмотрел там половину футбольного матча. Обратило на себя внимание то, как было организовано это мероприятие, сообщает «Салiдарнасць».

Выступая перед собравшимися, Лукашенко восхитился полными трибунами.

— Я очень рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе, — заявил во время торжественного открытия Лукашенко.

Пикантность ситуации заключалась в том, что за заполнение трибун несли обязанность «ответственные люди» и посмотреть матч вместе с Лукашенко можно было только по пригласительным.

Более того, предприняты были небывалые меры безопасности. Из-за участия в мероприятии Лукашенко на стадион необходимо было приходить минимум за час до начала церемонии!

В этой связи мне вспомнилась недавняя поездка в Берлин на семинар «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе». Было очень любопытно, как же в Германии обеспечивают безопасность высших должностных лиц, которые посещают спортивные мероприятия? Тем более что я имела возможность побывать сразу на нескольких стадионах Берлина.

В числе которых был и «Олимпиаштадион» – на него частенько заглядывает руководство Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Здесь же на VIP-трибуне сидел Папа Римский Бенедикт XVI, когда посещал страну в 2011 году. Вот это место под номером 1.

Заметьте, что даже в плане роскоши кресла для Меркель, Папы Римского и прочих VIP-персон мирового уровня сильно уступают мягким сиденьям для белорусского руководства.

Не говоря уже о мерах безопасности на VIP-трибуне. От остальных болельщиков белорусские випы отгорожены высоким и, не исключено, пуленепробиваемым стеклом. Тогда как на немецком олимпийском стадионе обошлись обычными металлическими перегородками.

Но, может, тогда особое внимание уделено самой охране стадиона в Берлине, когда там появляются высокие гости? Я задала этот вопрос руководителю службы безопасности «Олимпиаштадион».

— На мою работу это не влияет, — пояснил он. — Я лишь показываю моим коллегам из службы охраны этих политиков, как сориентироваться на местности, как пройти в ложу и прочие нюансы. Но я не занимаюсь охраной непосредственно политиков.

Естественно, о заполнении болельщиками стадиона за час до приезда Меркель или, тем более, специально приглашенных на матч людях, речи здесь даже не идет.

А что же полицейские? Их во время матча на стадионе вообще нет — вне зависимости от того, кто сидит на VIP-трибуне. Полицейские могут появиться только в случае, когда на матче произошел какой-то инцидент (до этого они на глаза болельщикам даже не показываются).

В полицейском участке №22 Берлина, под юрисдикцией которого находится «Олимпиаштадион», пояснили, что их действия зависят от степени риска, которая присваивается каждому футбольному матчу: по шкале от 1 до 4-х. Но влияет на это не персона на VIP-трибуне, а возможность беспорядков. И тут уже смотрят исключительно на болельщиков, присваивая им категории от А (спокойные, которые просто пришли посмотреть матч) до С (фанатов, которые едут, чтобы подраться).

То есть, полицейские главным в своей работе видят исключительно защиту правопорядка и безопасность всех людей на стадионе, а не какого-то одного отдельно взятого человека, пусть и очень уважаемого.

Вот и выходит, что Папу Римского, Ангелу Меркель и прочих мировых политиков берегут не так щепетильно, как Лукашенко. Причем, заметьте, у нас это делают на деньги налогоплательщиков, и охраняют, похоже, от них же!