«Несокрушимый и гордый»: в Украине отмечают День крымскотатарского флага 26.06.2018, 11:26

Символ сегодняшней борьбы с российской оккупацией впервые был утвержден Курултаем крымских татар в 1917 году.

Сегодня, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. По случаю памятной даты Министерство информационной политики Украины представило тематический видеоролик и серию плакатов, которые будут размещены на бордах и ситилайтах по всей стране, сообщает liga.net.

Впервые крымскотатарский флаг – полотнище голубого цвета с желтой эмблемой-тамгой – был утвержден Курултаем крымских татар в 1917 году, после Февральской революции, давшей импульс национальным движениям в бывшей Российской империи.

30 июня 1991-го, в последний год существования СССР, вновь созванный Курултай повторно принял этот флаг в качестве национального стяга крымских татар.

Официально День крымскотатарского флага отмечается ежегодно 26 июня с 2010 года. После аннексии Крыма Россией стяг стал также символом сопротивления коренного народа полуострова репрессиям со стороны оккупантов.

По случаю праздника сегодня в Киеве запланированы автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт. Кроме того, тематические мероприятия пройдут во Львове, Одессе, Днепре, Запорожской и Херсонской областях, а также за рубежом (Литва, Турция, Румыния, Канада, США).