Профсоюз РЭП: Нанимателям как будто нравится наступать на одни и те же грабли 1 26.06.2018, 11:34

Юрист профсоюза борется за права сотрудницы, у которой каждые полчаса требуют отчеты о работе.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков столкнулся с очередным случаем отказа нанимателя уволить работника.

Юлия Юхновец, обратившаяся в профсоюз РЭП с просьбой помочь уволиться, работает в ООО «Ивем и К» (сеть «Зеленая аптека») секретарем.

Юрий Беляков рассказал praca-by.info, какие, по его мнению, нарушения допускает работодатель и почему Юлия хочет уволиться:

– Наниматель не оплачивает ей работы по мытью кружек, стаканов, ложек, тарелок до 10 раз в день и их уборке со столов всех кабинетов, принадлежащих ООО «Ивем и К». Эта работа не входит в должностные обязанности секретаря, является отдельной профессией, и за нее должны платить еще одну зарплату. Нет перерывов на 15 минут, которые предусмотрены санитарными номами при работе за компьютером.

Сама Юлия Юхновец уточняет, почему ей не нравится работать в «Зеленой аптеке»:

– Офис находится недалеко от Маргаринового завода, и мне за вредные условия труда не выплачивается надбавка. Температура воздуха на рабочем месте бывает выше 30 градусов.

– Юля, как и многие, обратилась в профсоюз РЭП с просьбой помочь уволиться. Руководство в этом ей отказало. – рассказывает Юрий Беляков. – Как обычно, я позвонил в кампанию и поговорил с начальником кадровой службы ООО «Ивем и К», которая представилась Ольгой. Ольга мне нагрубила и не стала слушать. И это тоже обычное явление в среде крупных бизнесменов. Уволить Юлю она категорически отказалась.

По словам Юлии Юхновец, давление на нее только усилилось:

– Руководство каждые полчаса требует отчеты о работе. В такой обстановке спокойно работать я не могу. Да уже и не хочу.

– Мы это уже проходили! – говорит Беляков Юрий. – Некоторым нанимателям как будто нравится наступать на одни и те же грабли. Говорил уже не раз: если работнику не нравится наниматель, или наоборот, – лучше расстаться по-хорошему. Это экономия времени, усилий, нервов и, в конечном итоге, денег!

Профсоюз РЭП направил жалобы на нанимателя Юлии Юхновец в Департамент государственной инспекции труда и в суд.