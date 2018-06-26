Синоптики: Завтра ожидается до +28°С 26.06.2018, 11:44

Будет преимущественно без осадков.

27 июня погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела, пишет Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-западу страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, днем по южной половине порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +23..+28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

28-29 июня страна будет находиться в теплой и неустойчивой воздушной массе, сформированной в южных широтах.

28 июня преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С.

29 июня ночью местами по югу, днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем от +24°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны.