Белорусские туристы попали в число самых благодарных в мире 26.06.2018, 12:01

Наши туристы оставляют самые лучшие отзывы об отелях.

Сайт rewardexpert.com решил узнать, туристы из каких стран самые благодарные, а какие – самые придирчивые, и составил два соответствующих рейтинга в виде топ-10, пишет «Беларусь и мир».

Для этого, как утверждается, он проанализировал солидный объем данных: 3,5 млн отзывов, которые оставили путешественники из 83 государств в отношении более чем 13 тысяч отелей в 70 странах.

Те из туристов, кто ставил оценку 5 звезд, попадали в категорию благодарных, а 1-2 звезды – в категорию придирчивых. Затем были подсчитаны соотношения по туристам каждого государства.

В итоге Беларусь оказалась на 5 месте среди стран с самыми благодарными путешественниками. Так, из 1 307 отзывов наших соотечественников 49 процентов были «пятизвездочными».

На первом же месте в данном топ-10 обосновалась Россия. Затем идут Сербия, Ливия, Австралия, а после Беларуси – Израиль, Грузия, Иордания, США и Колумбия.

В рейтинге стран с самыми придирчивыми туристами пальму первенства захватила Испания. За ней идут Ирландия, Исландия, Италия, Болгария, Зимбабве, Дания, Турция, Иран и Литва.