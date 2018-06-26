Казаки-десантники: начались военные маневры России, Беларуси и Сербии 26.06.2018, 12:04

Военные отрабатывают «действия многонациональных батальонов».

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» началась активная фаза совместных российско-белорусско-сербских учений «славянское братство-2018». Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на департамент информации Минобороны России, десантники трех стран отрабатывают «действия многонациональных батальонов при исполнении миротворческих и контртеррористических задач».

По данным ведомства, 26 июня состоится официальная церемония с поднятия флага трех государств. В ней примут участие заместитель командующего воздушно-десантными войсками России генерал-лейтенант Александр Вязьников, командующий силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, заместитель начальника сухопутных войск Сербии генерал-майор Жeлимр Глишавич.

Россию в международном учении представляет усиленный батальон Кубанского казачьего десантно-штурмовой полка ВДВ - более 700 человек. С белорусской стороны привлечено 250 военнослужащих сил спецопераций, от бригады спецназа Сербии — полсотни военнослужащих. Планируется участие подразделений авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолетов Ил-76МД.