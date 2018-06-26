В Беларуси меняют права потребителей
- 26.06.2018, 12:13
Изменения вступят в силу уже в этом году.
В Беларуси разработали изменения в закон «О защите прав потребителей», сообщили в МАРТ. Так, покупатель сможет забрать деньги за возвращенный товар без предоставления паспорта или другого документа. Сейчас для возврата нередко требуют документ. При этом возвращать товары нужно будет с упаковкой, в которой он был приобретен. Иначе в магазине могут отказать в его приеме обратно.
Сайт tut.by посмотрел, какие изменения ожидают покупателей уже с декабря следующего года.
Упаковку лучше не выбрасывать, а то товар могут не принять обратно
— В закон вошли изменения и дополнения, учитывающие наработанную правоприменительную практику, а также предложения потребительского сообщества (общественных объединений потребителей) и бизнеса, — уточняют в МАРТ.
Так, вводится запрет на требование у покупателя паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денежных средств. «Отсутствие регулирования данного вопроса порождало много обращений граждан в государственные органы», — поясняют в ведомстве.
Магазинам запретят устанавливать разные цены и тарифы на один и тот же товар из-за формы оплаты — наличной или безналичной.
Предусматривается также обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в ко торой он был продан.
Гарантийный ремонт может затянуться, а за хранение товара в мастерской будут брать деньги
Изменениями также предусмотрено, что срок гарантийного бесплатного ремонта могут увеличить с 14 до 30 дней.
— Поправка обусловлена случаями объективной необходимости установления более длительных сроков ремонта, например, в связи с дозаказом комплектующих, запасных частей, требованиями об осуществлении ремонта на производственном оборудовании изготовителя или его уполномоченных лиц, расположенных удаленно, и т. д, — уточняют в МАРТ.
При этом водится обязанность ремонтных организаций делать проверку качества доставленного им продавцами (поставщиками) товара в течение 3-х дней. Это решили ввести для «обеспечения своевременного исполнения законных требований потребителя».
При этом ремонтные мастерские смогут взимать деньги за хранение товара, который продолжительное время не забирают.
— Предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении 2-х месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.
Наведут порядок с подарочными сертификами
В Беларуси также урегулировать работу с подарочными сертификатами.
— Много потребительских споров и жалоб в последнее время порождается отсутствием должного регулирования оборота так называемых «подарочных сертификатов». Законом предусматривается, что правительством будет установлен порядок реализации товаров (работ, услуг) по подобного рода документам, — говорят в МАРТ.
Магазины, которые продают товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе через интернет, обяжут указывать в этих источниках цену продукта определенным шрифтом. Его размер должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании.
— Это позволит сделать информацию читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки, — добавляют в МАРТ.
Обязательной информации о товаре на упаковке будет больше
Некоторые изменения касаются языка, на котором приведена информация о товаре.
«В законе учтено предложение о доведении информации «на белорусском и (или) русском языках» вместо закрепленной сегодня альтернативы — «на белорусском или русском языке», — говорят в ведомстве.
Изменениями также оптимизировали требования к информации о товарах и услугах.
Так, закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация:
о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;
о классе энергоэффективности товаров (по перечню, предусмотренному законодательством и техническими регламентами).
Например, в маркировке холодильников, стиральных и посудомоечных машин должно содержаться указание на класс энергоэффективности бытовой техники.
Изменения вступят в силу с 23 декабря 2018 года.