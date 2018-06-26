Линас Линкявичюс: Нужно договориться о применении «списка Магнитского» на уровне Европы 26.06.2018, 12:21

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы призвал помочь гражданскому обществу в борьбе с автократиями.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз (ЕС) договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на европейском уровне, передает delfi.lt.

Как сообщает МИД Литвы, Линкявичюс на заседании Совета по иностранным делам ЕС "призвал коллег помочь гражданскому обществу России, потому что в России постоянно происходят нарушения прав человека".

"Поэтому ЕС следует сплотиться и договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на европейском уровне. Литовский министр подчеркнул, что, как показывает опыт, только в единстве и, действуя сообща, мы можем достичь результатов", - говорится в пресс-релизе министерства.

Сейм Литвы принял "закон Магнитского" о "черном списке" российских должностных лиц в ноябре прошлого года, этот закон назван именем умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Согласно этому закону Литва запретила некоторым гражданам России въезд в страну из-за обвинений в нарушениях прав человека и отмывания денег.