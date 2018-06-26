закрыть
26 июня 2018, вторник, 12:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Линас Линкявичюс: Нужно договориться о применении «списка Магнитского» на уровне Европы

  • 26.06.2018, 12:21
Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы призвал помочь гражданскому обществу в борьбе с автократиями.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз (ЕС) договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на европейском уровне, передает delfi.lt.

Как сообщает МИД Литвы, Линкявичюс на заседании Совета по иностранным делам ЕС "призвал коллег помочь гражданскому обществу России, потому что в России постоянно происходят нарушения прав человека".

"Поэтому ЕС следует сплотиться и договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на европейском уровне. Литовский министр подчеркнул, что, как показывает опыт, только в единстве и, действуя сообща, мы можем достичь результатов", - говорится в пресс-релизе министерства.

Сейм Литвы принял "закон Магнитского" о "черном списке" российских должностных лиц в ноябре прошлого года, этот закон назван именем умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Согласно этому закону Литва запретила некоторым гражданам России въезд в страну из-за обвинений в нарушениях прав человека и отмывания денег.


популярное за неделю

Мнение

Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип