Экс-гитарист «Песняров»: В США выступал в клубах как бразилец, а во сне видел Мулявина 2 27.06.2018, 15:45

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Фото: kp.by

В 1985-м Александр Растопчин на 7 лет пришел в «Песняры».

Виртуозный гитарист Александр Растопчин приезжал в Беларусь и рассказал , как обеспечивает нью-йоркских гитаристов примочками на советских транзисторах и почему из-за мартини-баров негде выступать, пишет kp.by.

В 1985-м Александр Растопчин на 7 лет пришел в «Песняры». Перед этим была первая легальная белорусская рок-группа «Сузор’е», разогнанная в рамках андроповской кампании по борьбе со «смотрящими на Запад ВИА», и ансамбль «Тоника» Виктора Вуячича. Правда, музыкант попал в сложный период биографии «Песняров»: главные шлягеры созданы, а Владимир Мулявин стал экспериментировать с крупными формами вроде спектакля по поэзии Маяковского. Но тогда же упал железный занавес, появилась неведомая прежде музыка, и зрителей на концертах «Песняров» поубавилось. Это сказалось и на зарплатах в советском ансамбле №1. Растопчин вспоминает, что когда СССР вовсю катился в тартарары, одно время в счет получки выдавали крупу и сахар.

Фото: Николай Александрович / pesnyary.com

В какой-то момент Александр решился уехать из Беларуси. Для него сошлось множество обстоятельств:

- Развелся с первой женой, начались квартирные дела. Хотелось вкусить новой жизни, другой музыки. С «Песнярами» мое решение не связано, а Мулявин вообще с пониманием отнесся к ситуации. Я доработал в ансамбле до начала 1993-го, хотя мой отъезд был делом решенным.

Александр Растопчин раз в несколько лет приезжает в Беларусь повидаться со старшим сыном и внуками.

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

ТАСКАЛ МУСОР, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МЕДСТРАХОВКУ

В Нью-Йорке белорусский гитарист-виртуоз, иммигрировав в 36 лет, поначалу работал не по специальности:

- Сначала обдирал потолки в Манхеттене. Когда на Лонг-Айленде знакомый строил дома, я делал сайдинг, пилил доски, красил стены. Потом мусор в мешках таскал. Особенно держался за работу портье - она была профсоюзной, так что за счет страховки подлечил зубы. А еще развозил мороженое, жестянки из-под пива в супермаркете сортировал, раздавал рекламу… Если бы не Америка, никогда и не попробовал бы всего этого.

В коллекции Растопа 21 гитара, на каждой из которых надо регулярно играть, а приборчик – одна из тех самых примочек, которые музыкант делает на советских транзисторах. Фото: rastopdesign.com

Но музыка оставалась всегда и шла параллельно. Чуть сэкономил - отложил на гитару: теперь у Растопа (прозвище музыканта) 21 инструмент. С концертами в Нью-Йорке поначалу складывалось туго, но гитаристу помогла его универсальность - правда, из-за нее ньюйоркцы почему-то считали белоруса бразильцем. Клубные сэйшены стали переходить в сольные выступления - за такие ночные концерты в 1990-х платили $50 - 150. Каждый вечер - новое заведение. Постепенно Растопчина приглашали известные команды - например, известный любителям соула в СНГ Everage White Band. Как-то Растоп был единственным мужчиной в женском бенде, потом выступал с нью-йоркским певцом итальянского происхождения Фрэнки Пэрисом.

Участіе в рок-группе "Сузор'е" растопчин считает самыми яркими в творческом отношении годами. Фото: rastopdesign.com

- Но развития эта работа не давала. Музыканты, с которыми я начинал играть в клубах в 90-х, и теперь играют там же за те же деньги. Может, все оттого, что тысячи супертехничных музыкантов, которые могут сыграть что угодно и заменить кого угодно, сливаются в безликую массу? А еще сам музыкальный мир Нью-Йорка сжался: раньше повсюду были, как здесь говорят, бары sheet holls - эдакие замызганные дыры, простые заведения, а теперь - сплошь пафосные мартини-бары, где живые концерты никому не нужны.

«ЕСЛИ САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР УРОНИЛА МИКРОФОН В УНИТАЗ, ЧИНИТЬ ЕГО НАМ»

К 2000-му бывший «песняр» запустил успешный бизнес по изготовлению гитарных примочек - каждый прибор он прорабатывал от конструкции до дырок под рычажки. Cудя по сайту растопчина, лет пять назад такой столил $150 - 300. Это если речь не об эксклюзиве.

Александр Растопчин приехал в Минск не только повидаться с родными, но и дать первый за долгое время концерт в Беларуси в празднования к 50-летия I Минского бит-фестиваля. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВИЧ

- Получаю заказы, чиню и модифицирую гитары, делаю приставки с эффектами вроде физз, дисторшн - с таким звуком играли Creеdence Clearwater Revival, Джимми Пэйдж. Причем я использую советские транзисторы 1970 - 1980-х - вещь! - делится музыкант.

Кроме того, Александра приглашают ремонтировать студийную аппаратуру. Иногда он записывает под заказ партии - кроме гитары играет на мандолине и банджо. Благодаря интернету можно работать дома. Как правило, это музыка, что по душе самому Александру. А еще Растоп дает частные уроки.

- Теперь больше приходит гитаристов, а раньше было много школьников. Одно время я работал с ними полный день. Поскольку живу в районе Ривердэйл, около российского посольства, среди учеников много русскоязычных иммигрантов. Кто-то хочет сыграть Никитиных или песни из мультика о «Бременских музыкантах», старшее поколение в свое время приходило учить русские романсы.

Времени на занятия стало поменьше, когда Александр стал работать на компанию, которая занимается звуком для кино и ТВ, починкой оборудования и электроники. Растопчину это по душе - хорошие условия, оплачивается отпуск. Александр уже работал на сериалах «Клан Сопрано», «Госпожа Госсекретарь», «Татуировщик». Были и фильмы - «Перси Джексон и похититель молний», «25-й час» Спайка Ли с Эдвардом Нортоном.

В «Песнярах» Растопчин (третий слева) оказался в сложный период, когда яркие шлягеры закончились, а Владимир Мулявин увлекся крупными формами. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Актерам закрепляют микрофоны-петлички и специальные аппаратики на поясе - если Сара Джессика Паркер уронила микрофон в унитаз, чинить его нам.

Сейчас Александр кроме сессионных записей и изготовления гитарных примочек занимается видеоклипами. А еще не так давно развелся второй раз после 20 лет брака. «Что-то расклеилось», - философски замечает Растоп. Его младший сын Тал год отучился в колледже в штате Айова - выбрал свободные искусства. Парень увлекается математикой, компьютерами, анимацией. А старший сын от первого брака, Саша - экономист в Минске. У Растопчина здесь двое внуков. Сыновья переписываются по скайпу, передают друг другу приветы. А раз в пару лет Александр приезжает в Минск повидаться с родными.

Себя Растопчин по-прежнему считает не американцем, а иммигрантом. И признается: порой видит сны о «Песнярах» - например, что концерт ансамбля уже начался, а он не успевает брюки натянуть за кулисами. Ох, как Мулявин «дает глаза» на запаздывающего гитариста! А еще именно в США Александр почувствовал, что «Песняры» были настоящими суперзвездами в СССР.

В "Песнярах" растопчин встретил 20-летие коллектива. Фото: Личный архив

- В «Песнярах» артист садился в автобус, настраивался, выступал - и все, можно было отдыхать с бутылочкой пива. В США все - от рассылки промоматериалов до заселения в отель - на лидере группы. Как-то поехал на блюз-фестиваль во Флориду с бендом Роберта Чарлза. Так он всю дорогу крутил баранку и одновременно сидел на телефоне, вел переговоры с организаторами, - вспоминает Растопчин. - А однажды я показал музыкантам видеозапись концерта «Песняров» в московском зале «Россия». Они не верили: шикарные костюмы, четыре тысячи зрителей... «Так что же ты делаешь в Нью-Йорке?» - спрашивают. Объяснить им это было трудно...

«Песняры» стали для Александра (в центре) родным коллективом до 1993 года. Фото: pesnyary.com

КСТАТИ

«Зорку Венеру» играл горлышком от бутылки

Растопчин всегда отличался эффектной манерой игры и извлечения звука

- «Зорку Венеру» в «Песнярах» я играл слайдом на акустической гитаре горлышком от стеклянной бутылки. Считаные люди могут по звуку определить, что это такое. В качестве медиатора и сейчас порой использую советский пятак. Английская монета с королевой тоже хорошо звучит, дает эффект специфического «дзынь-дзынь». А лучше всего - коста-риканские монетки. Современные белорусские тоже пробовал, но они как-то маловаты.