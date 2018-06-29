Как папа троих детей похудел на 70 килограмм и бросил курить 1 29.06.2018, 13:17

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История отказавшегося от вредных привычек и выбравшего ЗОЖ белоруса.

Tut.by опубликовал историю Андрея Кононовича из Бреста, папы троих детей. «Мне 31 год, — представляется он. — Хотя совсем недавно я выглядел гораздо старше своих лет. Потому что весил около 200 кг».

— Пожалуй, история началась с того момента, как у меня появился автомобиль и работа, с ним связанная. Малоподвижный образ жизни, еда один раз за день (чаще вечером) медленно, но верно делали свое дело. За год я прибавлял один, а то и два размера в одежде. Вдобавок сигареты — я курил со школьных лет, это казалось неотъемлемой частью жизни.

Со временем стал замечать одышку и прочие «радости» такой жизни. Убедил разговор с другом. Тот сказал: если я ничего не поменяю, проживу еще недолго. В принципе, это было правдой. С весом в 200 кг мне становилось тяжело ходить. Так что в ноябре 2017 года я проснулся с мыслью: «Хватит!»

Я взял себя в руки. В один день отказался от сладкого, жирного, мучного — и вдобавок ко всему бросил курить. Стал ходить в тренажерный зал и бассейн. Здесь очень воодушевил друг, который на собственном примере показал, как можно стать другим человеком за год.

Сказать, что мне было трудно — это ничего не сказать. Было неимоверно тяжело, особенно первый месяц. Очень не хватало жареной пищи и сладкого… Очень! Но потом стало проще. Я ел много овощей, пил воду. Друзья и знакомые поначалу отнеслись скептически ко мне новому и изо дня в день ждали, что закурю и вернусь к гамбургерам. Но их неверие придавало сил. Очевидные перемены тоже мотивировали продолжать.

Сейчас я вешу около 130 кг. Недавно сдал анализы: у меня, например, сахар пришел в норму — а раньше была преддиабетная точка. Я стал активным, а отказ от курения дал возможность почувствовать вкус еды. Теперь, если нет возможности нормально поесть, а голод дает о себе знать, спасаюсь фруктами и нежирными кисломолочными продуктами. На праздники позволяю себе расслабиться с кусочком торта — но потом стараюсь наверстать.

Сегодня я все чаще выбираю велосипед вместо автомобиля. Плаваю. Занимаюсь в тренажерном зале. И продолжаю работать над собой. У меня трое детей — и теперь я охотно хожу с ними на прогулки. Жена до сих пор пребывает в тихом шоке. Можно сказать, моя жизнь разделилась на до и после.