Борис Гребенщиков представит в Минске две новые программы в одном концерте 29.06.2018, 19:20

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков и «Аквариум» выступят в столичном Prime Hall 18 сентбря.

18 сентября Борис Гребенщиков и «Аквариум» выступят в столичном Prime Hall с новой программой «Дети травы» и презентацией нового альбома «Время N». Это первая большая работа музыканта после появившегося три года назад альбома «Соль», передает tut.by.

В записи кроме исполнителей на традиционных инструментах принимали участие множество приглашенных гостей: болгарский хор, израильские музыканты, играющие на сазе (разновидность лютни) и восточной арфе кануне, гусляры, тунисский скрипач Зиед Зуари, загадочный Angelo Mysterioso, гитаристы Лео Эбрамс и Ричард Томпсон, etc. Плюс к тому, помимо давнего соратника БГ Брайана Ино, над альбомом работали гитарист Fairport Convention Ричард Томпсон, участники King Crimson саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси. Вместе с Гребенщиковым, который хотел придать песням актуальное, современное звучание, продюсером пластинки стал британец Стив Джонс, трехкратный лауреат Grammy, вышедший из андеграунда клубной сцены 90-х, а теперь работающий с Chemical Brothers, Moby, Daft Punk, Roots Manuva, etc.

— Мы закончили «Соль» в октябре 2014-го, — говорит Борис Борисович в интервью ВВС. — Соответственно, песни для него писались в 2013—2014-м. Впрочем, песни часто предвосхищают происходящее; несколько раз я с этим сталкивался в невероятно убедительной форме. Но настроение безнадежности для меня здесь — фактор организующий: перед лицом демонического хаоса нельзя опускать руки, нужно работать. Для меня сейчас время разгула бесов; а бесы сейчас другие, но что-то общее есть, наверное, в нашей специфически русской реакции на это: мы все воспринимаем как конец света. По счастью, это не так. Жизнь продолжается; а значит, мы должны сделать все, что можем, чтобы мир после нас стал лучше.

В альбом вошли девять песен, хотя изначально предполагалось четырнадцать. Но, по словам Гребенщикова, в единое целое, олицетворяющее «путешествие к свету из совсем темной ночи», сложились только девять, потому что любой альбом — это симфония в буквальном смысле слова. Сам автор особенно выделяет на пластинке четыре композиции: «Ножи Бодхисаттвы», «Прикуривает от пустоты», «Соль» и «Крестовый поход птиц».

«Новый альбом БГ — концентрация боли и крик о помощи. Гребенщиков записал одну из самых мрачных своих работ. „Время N“ — прямое продолжение альбома „Соль“. Уже в „Соли“ чувствовалась безысходность, а „Время“ и вовсе слушается как реквием по сегодняшней России, хотя слово „Россия“ и не звучит там ни разу. Новый альбом Гребенщикова — 9 песен о том, как выжить в атмосфере страха и ненависти», — пишет «Новая Газета».

Когда: 18 сентября, 19.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: от 80 до 120 рублей.