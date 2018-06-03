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Ученые создали искусственную нервную систему

  • 3.06.2018, 11:58

Разработка может привести к революционным изменениям в медицине.

Ученые из Стэнфорда и Сеульского Национального Университета разработали искусственную сенсорную нервную систему, которая позволит чувствовать протезированными частями тела.

Об этом сообщает портал EurekAlert.

Данное изобретение представляет собой еще один шаг к созданию искусственной кожи для протезных конечностей. Это позволит восстановить физические ощущения для людей с ампутированными частями тела, а также даст роботам некоторый тип рефлекторной способности.

"Мы воспринимаем кожу как нечто само собой разумеющееся, но это сложная система восприятия, сигналов и принятия решений. Эта искусственная нервная система — шаг к созданию сенсорных нейронных сетей, подобных коже, для разного рода применения", - цитирует профессора химической инженерии и одного из старших авторов исследований Женаня Бао издание.

Сообщается, что ученые создали искусственный сенсорный нервный контур, который может быть встроен в кожеподобное покрытие нейропротезных устройств.

В частности, система состоит из 3-х компонентов: сенсорного датчика, который может обнаружить даже незначительное прикосновение, он посылает сигналы второму компоненту — в гибкий электронный нейрон. Сенсорные сигналы от этих компонентов стимулирует третий элемент - это искусственный синаптический транзистор, в основе которого лежит использование человеческой сети синапсов, благодаря чему сенсорная чувствительности и отдача может передаваться прямо в мозг носителя протеза.

"Биологические синапсы могут передавать сигналы, а также хранить информацию для принятия простых решений. Синаптический транзистор выполняет эти функции в цепи искусственного нерва", - отметил соавтор исследования Ли.

Подчеркивается, что новинка должна пройти ещё долгий путь. Но в научной статье группа описывает, как электронный нейрон передавал сигналы синаптическому транзистору, который был спроектирован таким образом, что научился распознавать и реагировать на сенсорные колебания, основанные на интенсивности и частоте маломощных сигналов, как человеческий синапс.

Кроме того, исследователи отмечают, что технология искусственного нерва остается в зачаточном состоянии. К примеру, для создания искусственных покрытий кожи для протезов потребуются новые устройства для обнаружения тепла и других ощущений, возможность встраивания их в гибкие цепи, а затем способ связать все это с мозгом.

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