Диетолог рассказала, как выбрать сладости, майонез и колбасу без вреда для фигуры 30.06.2018, 20:17

Запрещать себе «вредную» еду - не самый лучший путь к здоровому питанию.

Диетолог и врач Виктория Болбат рассказала tut.by, почему строго-настрого запрещать себе «вредную» еду — не самый лучший путь к здоровому питанию. И, раз уж такое дело, подсказала, как выбрать майонез, колбасу и пирожные без вреда для здоровья и фигуры.

Почему не стоит запрещать себе вредную еду

— Я к ограничениям отношусь очень осторожно. Там, где есть жесткие запреты (без медицинских показаний, разумеется), всегда есть срывы.

Что я имею в виду? Прежде чем ограничить себя в чем-то, стоит убедиться, что этот продукт действительно угрожает вашей жизни или самочувствию. И я сейчас говорю не столько о гипотетическом атеросклерозе, ожирении или гипертонии спустя годы нездорового питания, а о реальной смертельной опасности здесь и сейчас от этого продукта.

К примеру, люди с аллергией на орехи никогда не будут есть арахис и фундук. Потому что, вполне вероятно, это будет их последняя трапеза. Если у вас обычно болит живот от яблок натощак, вы не будете так питаться, сколько бы вам ни говорили о пользе этих замечательных фруктов. С серьезными пищевыми ограничениями сталкиваются диабетики, больные подагрой — в общем, люди с проблемами со здоровьем. Это не просто выбор, это жизненная необходимость. Поэтому в таких случаях запреты работают и имеют смысл. Есть еще ограничения по религиозным убеждениям, но это совсем другая история.

Если же вы решили похудеть или «очистить организм», смысла бежать от «вредной» еды как от огня нет. Если вы не умеете грамотно выстраивать свой ежедневный рацион, никакие запреты не помогут контролировать вес.

Что, и сладкое можно?

— Любое наше желание — это индикатор какой-либо потребности, рожденной в нашем теле. А потребность — дело не шуточное, а очень важное. Если нашему телу что-то нужно, стоит в этом разобраться. К примеру, желание поесть сладкого может быть продиктовано разными потребностями. Может, вы банально очень много тренировались, израсходовали все запасы гликогена (запас глюкозы в печени и мышцах), и теперь организм срочно требует быстрых углеводов, чтобы этот запас восстановить? Или у вас напряженная умственная работа, возможно, еще и стресс? В этих ситуациях глюкоза также «горит» бешеными темпами. Ведь основной источник питания для головного мозга — это именно глюкоза. Головной мозг потребляет примерно 25% всей энергии, необходимой нам. Быстрые углеводы в нашем «умнеющем» обществе, возможно, не такое уж и абсолютное зло?

А когда вы расстроены, раздражены, злитесь или грустите, сладкое (и любая вкусная еда) вызовет выброс гормона удовольствия дофамина. Вам, конечно, полегчает на время. Но сама проблема, увы, не решится. И это нужно осознать.

То есть, прежде чем ругать себя за желание съесть сладкое или «вредное», попробуйте разобраться, чем это желание вызвано. Может, вы действительно голодны и стоит отложить все дела, чтобы нормально пообедать? Или вы так заедаете проблему, которая гнетет? Когда начинаешь разбираться в причинах переедания, отпадает необходимость что-то запрещать.

А любой необоснованный запрет на то, что вы любите, рано или поздно вызовет обратную реакцию: напряжение относительно этого продукта и срыв. Именно с диет и ограничений в большинстве случаев начинается реальный набор веса.

«Только продукты на средний тортик будут стоить от 50 до 70 рублей»

— В промышленных кондитерских изделиях самая главная проблема — это трансжиры.

Трансизомеры жирных кислот — это чужеродные для нас молекулы, которые получаются при превращении жидких растительных масел в твердые для удешевления производства. Но это пагубно влияет на здоровье людей: трансжиры могут повредить клеточные мембраны и нарушить их функцию, вызывают атеросклероз, откладываются во внутренних органах, способствуют ухудшению памяти и т.д.

В некоторых странах использование трансжиров в кулинарии полностью запрещено. У нас, к сожалению, достаточно проблематично в принципе найти в магазине кондитерские изделия совсем без трансжиров.

Дело в том, что если делать их из натуральных продуктов, цена на порядок выше промышленной кондитерки. Я лично заказываю тортики и другие сладости у проверенного кондитера. Бывает, сама покупаю продукты для выпечки, поэтому знаю, о чем говорю: для среднего тортика приходится потратить от 50 до 70 рублей. А вот растительные сливки и разного рода спреды значительно удешевят продукт. Но и проблем со здоровьем, вполне возможно, добавят. Каждый выбирает для себя, мое дело — лишь рассказать об этом.

Так что если хочется тортик или пирожное, я рекомендую сделать их дома самостоятельно либо заказывать у мастеров, которые используют натуральные продукты. В магазине можно выбрать другие сладости: сухофрукты, цукаты, пастилу, чурчхеллу, зефир, козинаки. Можно найти шоколад с неплохим составом, в том числе у наших белорусских кондитерских фабрик.

«Хороший майонез всегда будет высококалорийным»

— Самый лучший вариант — делать майонез дома. Вкусно, полезно, очень просто. У меня на это примерно пять минут уходит. Но все же довольно калорийно. Но эти калории не «пустые».

Если выбираете майонез в магазине, смотрите состав: чем он короче, тем лучше. У идеального майонеза состав примерно такой: растительное масло, вода, сахар, яйца, соль, горчица (примерно как и у домашнего майонеза). Хороший майонез всегда будет высококалорийным. Не ведитесь на «легкость»: взамен получите бесполезные крахмалы и искусственные стабилизаторы, которые используют, чтобы придать хоть какую-то вязкость продукту. Ну и по вкусу такой майонез будет уступать. А если наладите свое пищевое поведение, то даже при любви к майонезным салатам не будете поправляться. На этапе снижения веса майонез можно заменить йогуртом или разнообразными интересными соусами и заправками. Сметаной, в конце концов.

Выбираем колбасу

— Опять-таки внимательно читайте состав. Из всего ассортимента колбасных изделий я рекомендую выбирать сыровяленые колбасы и вяленое мясо. Вяление — самый экологичный способ консервации и хранения мясных изделий. Но и с вялеными колбасами не все так просто, там тоже много лишнего. Это не столь страшно для здоровья, если есть такие полуфабрикаты нечасто.

Но помним, что чем проще блюдо в приготовлении, тем оно полезнее. Вместо колбасы на бутерброд я предлагаю использовать нарезку из запеченного мяса, свинины или курицы. Я запекаю свинину в фольге, добавляю лавровый лист, специи, соль, перец — очень люблю такую нарезочку. А еще на хлеб можно слабосоленую рыбку положить, вообще сплошная польза: и йод, и фосфор, и белок полноценный.

Что из всего этого следует

— Если в основном ваш рацион полноценный: вы едите достаточно овощей и фруктов, белковой пищи, полезных жиров, сложных углеводов — то у организма будет достаточно резервов справиться с некоторыми нечастыми погрешностями питания, будь то пирожное с трансжирами или картошка фри. Не корите себя за такие нарушения. Лучше проанализируйте и наладьте свой ежедневный рацион, чтобы получать достаточно энергии и важных питательных веществ, а значит, оставаться здоровым и активным как можно дольше!