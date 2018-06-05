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Беларусь поднимет цены на бензин вслед за Россией?

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  • 5.06.2018, 15:40
  • 1,469
ФОТО: ONLINER.BY

В РФ готовится подорожание топлива в полтора раза.

В России автомобильное топливо в течение пяти ближайших лет может подорожать. В компании «Роснефть» прогнозируют рост цен на топливо с учетом того, что через пять лет завершится налоговый маневр, пишет myfin.by.

В этой связи ожидается отмена к 2024 году экспортных пошлин на нефть и одновременно повышение налога на добычу полезных ископаемых.

В результате выравняются внутренние и мировые цены на автомобильное топливо.

В «Роснефти» прогнозируют, что розничные цены на бензин в России вырастут в 1,5 раза и более.

Необходимость поэтапного завершения налогового маневра в 2019-2024 годах одобрили российские Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития, сообщает РБК.

В начале июня в России средняя цена литра бензина марки Аи-92 составляет 41,70 российского рубля (около 1,35 белорусского рубля), Аи-95 – 44,53 (1,44 белорусского), дизельного топлива – 44,55 (1,44).

Если цены со временем вырастут в полтора раза, то стоимость бензина к 2024 году будет соответственно 62,55, 66,80 и 66,83 российского рубля.

В «Роснефти» при этом отмечают, что компания поддерживает временное снижение ставки акцизов, предложенное российским правительством.

В Беларуси, как заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, также ожидается, что автомобильное топливо подорожает – с учетом мировых цен на нефть.


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