«Ждем Диего на косьбе или уборке арбузов» 4 6.06.2018, 19:10

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Как любители спорта отреагировали на новость об открытии футбольной академии на родине Лукашенко.

«Салiдарнасць» сделала обзор мнений читателй спортивных сайтов.

Брестское «Динамо» решило открыть филиал своей академии для подготовки молодых футболистов в Александрии. Новость об этом собрала множество комментариев на спортивных сайтах Беларуси. Предлагаем краткий обзор.

Форум «Трибуны»

Часть комментариев посвящена возможному шкловскому будущему Диего Марадоны:

«Домик Марадоне от местного колхоза уже поставили?»

«Ждем Диего на косьбе или уборке арбузов».

Некоторые комментаторы намекают на особый статус региона, где планируется открыть филиал академии:

«Богата тамошняя земля талантами, чего уж там».

Кто-то напоминает о ранее озвученных планах и прогнозирует развитие дальнейших событий:

«Ещё в год назад говорили, что откроют ещё две академии: одну в Могилевской области, другую в Брестской (вроде под Барановичами). В принципе – грамотно. Могилевская школа оттянет под себя молодняк Могилевской, Витебской, отчасти Гомельской областей. Барановичский филиал оттянет часть Гродненской, Минской, Гомельской и Брестской областей. Не все родители готовы отдать детей в школу в Брест, ведь для них это далеко, а, к примеру, из Слонима или Слуцка отправить в Барановичи не так и далеко».

Форум «Прессбола»

«Странно, что не в Брестской области, а на другом конце страны открывают».

«Кажется, кто-то устал от хоккея и решил поиграть в футбольного менеджера в реале. Вот вам для развития футбольная академия, и Марадона для Коли, а старший как раз с шейхами разными дружит – подходящее прикрытие».