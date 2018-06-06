Беларусь — Венгрия: смысловые галлюцинации Юрий Довнар, «Прессбол»

6.06.2018, 23:02

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Завтра вы увидите то, что никогда не видели.

Все-таки Лига наций — это наше все. Это праздник, который всегда с тобой. Если бы его не было, то его обязательно стоило бы придумать. Ибо даже товарищеские матчи нынче смотрятся в приподнятом настроении.

Осенью нам играть с командами Сан-Марино, Молдовы и Люксембурга. Ни одна из них не похожа на венгерскую. Собственно, о том же перед матчем говорил рулевой белорусов Игорь Криушенко. Но Лига наций, которую мы еще никогда не видели, все равно проходит рефреном. И коли так, то у июньских "товарняков" — с венграми и финнами — особая миссия. Иных проверочных поединков уже не будет.

Увиденное в Бресте добавило оптимизма. Белорусы сыграли с позиции силы, а, главное, ни разу не сбились с выбранного пути. Венгры же примерно исполнили роль сборных, с которыми нам предстоит сражаться осенью. Спасибо им за это.

Предмет для особого оптимизма — толковая фланговая игра. В последние годы наша команда много мудрила с построением в три центральных защитника, но необходимого баланса так и не добилась. Слишком сложно, не про нас. Мудрить допустимо, когда иные варианты только ухудшают твою позицию. Проще надо быть — и люди к тебе потянутся. Как вторничным вечером в Бресте.

Как было в Бресте, так точно лучше. Потому что так удобнее Стасевичу, так привычнее для Савицкого, так интереснее Максу Володько — и даже Шитов молодец. Игра флангами бесценна, когда перед тобой соперники уровня Сан-Марино, обороняющиеся числом, а не умением. С умением ведь и у нас проблемы, и это тоже про важность фланговой игры. Она позволяет "растянуть" оппонента, выиграть пространство и время для принятия решений.

фото — пресс-служба БФФ

Состояние игроков БАТЭ — тоже важность. Ранняя осень и ее разгар, казалось бы, борисовское время. Но так было вчера и позавчера, будет ли завтра — большой вопрос. Очевидно, настройки сбились. Экс-рулевой БАТЭ Олег Дулуб сделал так, чтобы команда гарцевала уже весной. На десять тыщ она рванула, как на пятьсот — спеклась ли? Если судить по не самой активной игре Драгуна, то ответ, скорее, "да". Если судить по замечательной игре Стасевича, то тоже, наверное, "да". Слишком уж он был хорош в этот вторничный вечер, чтобы так было всегда.

фото — пресс-служба БФФ

Впрочем, у Игоря был повод — пятисотый матч на высшем уровне. 37 из них он провел за национальную сборную. Не так и много для 32-летнего футболиста. Но теперь есть Лига наций — возможность и повод набить статистику ускоренными темпами.

Следующий домашний матч белорусы проведут 8 сентября с командой Сан-Марино. Наверное, еще никогда встреча с "карликом" не была такой долгожданной. Повод, настроение, смысл — сегодня есть все. Добавим к этому реконструированный стадион "Динамо" и вспомним, как давно нами не произносилась мантра "достойное поражение".

Не слишком ли сладко получается?..

фото — пресс-служба БФФ

Юрий Довнар, «Прессбол»