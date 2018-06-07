Хоккейный тренер из бассейна: Хоккей строится как дом. А сборная — это крыша 2 7.06.2018, 22:59

Владимир Жабинский

Фото: tut.by

Нужно укрепить фундамент — прежде всего детский хоккей.

6 июня в Министерстве спорта прошло совещание о развитии белорусского хоккея. Там обсуждали создание национальной школы вратарей, развитие судейства, "внедрение передовых технологий" в подготовку хоккеистов и научно-методическое обеспечения отечественного хоккея. Красивые слова, дельные предложения. Но так ли это всё нужно спорта №1 в Беларуси, чтобы make it great again?

Еврорадио поговорило о состоянии белорусского хоккея с учителем-энтузиастом Владимиром Жабинским из Сморгони.

В Сморгони нет Ледового дворца. Владимир занимался с маленькими хоккеистами в заброшенном бассейне и приобрёл известность, когда на ситуацию обратили внимание СМИ.

"Где их хоккеисты? Вот с кого надо спрашивать!"

"Менять нужно всё. Где ни коснись — не то чтобы плохо, но уже не по-современному. Нужно укрепить фундамент — прежде всего детский хоккей, систему подготовки в детском хоккее. Этой системы нет. Все школы заточены под какой-то мгновенный результат выступления команды, а не под подготовку качественных игроков.

У нас где-то 30 хоккейных школ. Так пусть бы каждая школа давала за год хотя бы по пять хороших игроков! Если бы школы так работали, мы не знали бы, куда этих хоккеистов девать. У нас была бы конкуренция, был бы выбор. Но школы не дают даже столько. И никто за это не ответственен.

Все эти хоккейные школы в крупных городах, где построили Ледовые арены, сколько они уже существуют? Лет пятнадцать? За это время они должны были выпусков пять сделать. Но где их хоккеисты? Вот с кого надо спрашивать.

Часто говорят, что детей не хватает. Но я провёл много кемпов и вижу: есть талантливые дети, которым интересен хоккей, имеющие потенциал. Просто систему нужно менять".

"Между детским и профессиональным хоккеем — пропасть, — говорит наш собеседник. — Недостаточно промежуточных лиг и команд, которые в них играли бы, где будущие профессионалы продолжали бы практиковаться ".

Владимир Жабинский: "Должен быть какой-то переход между детским хоккеем и профессиональным. Нужно создавать студенческие лиги, когда у каждого университета есть своя сборная, в которой играют будущие профессионалы — по примеру спортивных команд в американских университетах.

Чтобы эти команды могли соревноваться между собой. Чтобы человек после окончания школы, идя поступать в университет, мог продолжить развивать свою спортивную карьеру. Наши университеты в крупных городах могут себе позволить студенческий хоккей. И было бы хорошо, чтобы будущие хоккеисты играли и учились бесплатно, на бюджетной основе".

Фото: kraj.by

"Льюиса надо было гнать ещё после второго чемпионата"

Падение уровня заметно не только по игре национальной сборной, но и по ситуации в Чемпионате Беларуси. По мнению Владимира Жабинского, в белорусских командах исчезли лидеры, исчезли яркие игроки:

"Чемпионат Беларуси стал просто никакой. Я смотрел и полуфинал, и финал. Уровень игры падает. Раньше действительно были в команде какие-то лидеры, было на кого посмотреть, на кого равняться. А теперь — какая-то серая масса. Даже "Юность" была раньше намного ярче и сильнее. Было приятно смотреть. А сейчас — очень слабо. Чемпионат не даёт никакого роста игрокам.

Вот недавно читал о наших, когда они пробивались из вторых дивизионов, и там приводили составы команд. И вот точно помнишь всех поимённо. А теперь? Уже через два года не назовёшь составу, не вспомнишь, кто там как играл. Раньше Новополоцк был сильный, Витебск, Гомель и Могилев — немножко, пару лет. Ну а теперь команд просто нет".

Что касается ухода Дэйва Льюиса, то тут Владимир считает, что это правильный шаг:

"Льюиса надо было гнать ещё после второго чемпионата. А ему ещё квалификацию после этого доверили. Ну не наш это человек! Он старой формации, и то что он предлагал, — это система 70-ых годов, когда в Канаде так играли. Но теперь уже весь мир по-другому играет. И даже в Канаде уже никто так не играет.

Понимаете, если канадского тренера приглашать, то надо приглашать ещё человек 30-40 канадских детских тренеров, чтобы они привили систему в детских школах. У них своя система. И если мы приглашаем канадца тренировать нашу сборную, то нужно, чтобы игроки понимали всю систему: как подготавливаться и как играть.

Нам нужно искать специалистов в Беларуси. Вот есть у нас Скабелко, Андриевский, Занковец. Можно было бы у нас найти хороших профессионалов. Я не говорю о том, чтобы назначить кого-то одного главным, можно было бы и двоих. Ведь один может быть силён в тактике и методике, а другой будет хорошим мотиватором. Каждый силён в своём направлении ".

Фото: kraj.by

"Пусть он забьёт ноль шайб — все равно будем с ним работать"

Слишком много внимания и средств тратится на сборную и слишком мало — на детский хоккей. Хотя в перспективе именно последний может принести больше пользы и подготовить достойных игроков:

"Хоккей строится как дом. Фундамент — это детский хоккей. А сборная — только крыша. И мы постоянно стараемся ремонтировать крышу. А весь остальной дом — он, может быть, и не очень старый, но всё время ломается. Построен он не очень хорошо.

Кому дают на откуп детский хоккей? Кто этот человек, который сейчас возглавляет отдел развития и детско-юношеского хоккея? Кем он был, директором стеклозавода? [Бывший директор стеклозавода "Нёман" Игорь Батян — ныне руководитель этого отдела в Белорусской федерации хоккея, — прим.] Что он может дать детскому хоккею? Он, может, полгода назад клюшку от шайбы не отличал.

Ему бы лет десять поработать в этом, пот понюхать, коньки поточить, чтобы понимать, как что вообще. Какие проблемы у детей и вообще в детском хоккее. Нашей Федерации не обязательно придумывать что-то новое.

Вот, например, опыт Словакии. Они решили работать с каждым ребёнком. Пусть он там забьёт ноль шайб — всё равно будем с ним работать. Они очень хорошо этим подняли средний уровень, а это и высокий уровень поднимает. Не даёт игрокам с большим потенциалом расслабиться.

А в Беларуси очень низкий средний уровень. У нас как обычно? Есть верхушка в команде, "любимчики" тренера, как их обычно называют, им уделяется больше всего внимания. А остальные? Они есть, но к ним отношение почти безразличное. У нас сегодня система подготовки как в России. У них — миллионы детей, и из них в итоге доходят до профессионального состояния несколько тысяч. И из них уже комплектуются команды КХЛ, сборная. А словаки сказали, что если бы они делали как в России, то были бы на уровне Венгрии или Румынии“.

Один из частых аргументов проблем развития хоккея — недостаток катков. Белорусское правительство пошло на радикальные меры, организовывая стройки Ледовых дворцов во многих городах Беларуси. А главный тренер "Юности" Михаил Захаров говорит, что нужно вдвое больше Ледовых дворцов, чем есть.

Фото: kraj.by

Владимир Жабинский считает, что Ледовые дворцы нужны только крупным городам, и лучше было бы сосредоточиться на небольших катках в городках вроде Сморгони:

"Не надо строить дворцы за десятки миллионов долларов. Можно просто построить обычный крытый каток, который функционировал бы с марта по октябрь, чтобы люди могли нормально тренироваться. Я работаю с ребятами и, блин, вижу, что исчезнут они без катка. Они хорошие ребята, но исчезнут. И в каждом городе есть такие.

Вот в Молодечно есть Ледовый дворец. Он обошёлся в несколько миллионов долларов. Зачем он там? Его вообще не могут никак заполнить. А сколько можно было бы построить простых крытых катков за счёт одного такого дворца? Хватило бы для всего Молодеченского района или даже Минской области.

Я видел в Германии такие небольшие катки, там всего три человека работают, все местные жители, чаще всего родители детей, которые там занимаются. Там за катком, по сути, ухаживает местное сообщество, потому что это для их детей. А в городе всего 20 тысяч населения. Просто у нас нет такого опыта.

Был бы хоть один такой каток в Беларуси, можно было бы к нему отсылать. У нас была мечта с Рачковским [Бывший председатель Федерации хоккея Беларуси, — прим.] сделать хотя бы один такой экспериментальный каток. Где была бы такая система. Ведь именно такие и надо строить: небольшие, экономичные, чтобы местные люди за него отвечали и следили. Но, к сожалению, не получилось, не успели".