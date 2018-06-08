«Бриллиантовая лига»: Алина Талай пришла второй в беге на 100 метров 8.06.2018, 8:44

Белоруску смогла опередить только бегунья из Ямайки.

Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, сообщает БелТА.

Белоруска справилась в спринте с барьерами и показала результат 12,63 сек. Лучше Алины Талай забег провела Даниэль Уильямс из Ямайки, которая показала свое лучшее время в сезоне — 12,60 сек. Бронзовым призером на 100 м с барьерами стала Куин Харрисон из США — 12,71.

«Коленом задела два барьера и немного потеряла в скорости, заняв второе место, хотя, учитывая хорошую форму, рассчитывала на победу. Постараюсь успешно выступить в Стокгольме, где пройдет следующий этап турнира», — отметила Алина Талай.

В секторе для прыжков в высоту в Осло не смог подняться на пьедестал почета этапа «Бриллиантовой лиги» белорус Дмитрий Набоков, который справился со стартовыми 2 м 20 см, но не преодолел планку на высоте 2 м 25 см и занял шестое место. Победил в этом виде Мутаз Эсса Баршим из Катара — 2 м 36 см.

Шестой этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 10 июня в Стокгольме.