Артем Милевский: Мы еще не сказали последнего слова 8.06.2018, 12:10

Артем Милевский

Футболист брестского «Динамо» рассказал о перспективах команды и приходе Марадоны.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью украинской "Команде 1" рассказал о карьере на исторической родине и скорой встрече с Марадоной.

- Артем, до прихода в брестское "Динамо" во всех своих последних клубах дольше года вы не задерживались. Но сейчас уже второй сезон выступаете в Бресте. Чем подкупает ваша нынешняя команда?

- Ранее не задерживался на больший срок в этих клубах, потому что были разные ситуации, так подписывались контракты. Сначала надо было помочь одной команде, потом другой. Так складывались обстоятельства. Что касается брестского "Динамо", то в первую очередь, Беларусь — моя историческая родина, я играю дома. Чувствую себя здесь очень комфортно. Во-вторых, с "Динамо" я выигрываю трофеи — Суперкубок Беларуси и Кубок страны, поэтому у нас достаточно амбициозная команда и я рад, что причастен к ее успехам. Уверен, нам по силам еще поправить сейчас свое положение в чемпионате, потому что мы еще не сказали своего последнего слова...

- Недавно брестское "Динамо" ошарашило футбольную общественность, объявив о сотрудничестве с легендарным Диего Марадоной, который был назначен председателем правления вашего клуба. Аргентинец уже приезжал в Беларусь?

- В моей жизни уже было столько сенсаций, в том числе про меня, что назначение Марадоны на должность в нашем клубе меня не удивило. В Беларуси его еще не было. Конечно, ждем с нетерпением и будем рады знакомству.

- Он будет главным тренером "Динамо"?

- Не знаю, все эти вопросы в компетенции наших боссов. Чем он будет заниматься в "Динамо", пока не слышал. Знаю только, что его приезд к нам в Брест ожидается после чемпионата мира. Безусловно, это легенда мирового футбола и будет интересно познакомиться с такой личностью.

- Как часто у вас сейчас есть возможность бывать дома в Минске или в Киеве?

- Домой один раз в две недели приезжаю стабильно. В Киеве бываю реже. Конечно, для меня он остается родным и близким, это моя вторая родина. Люблю Киев и буду любить, но по некоторым причинам к нему немного охладел. Он навсегда останется в моем сердце, — цитирует Милевского "Команда 1".