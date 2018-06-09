Кто теперь тренирует БАТЭ 1 9.06.2018, 9:35

Алексей Бага уже 16 лет находится в системе борисовского клуба.

В начале недели Алексей Бага начал исполнять обязанности главного тренера БАТЭ. После неожиданного увольнения Олега Дулуба босс борисовчан Анатолий Капский решил доверить команду человеку, который уже 16 лет находится в клубе, пишет «Трибуна».

– Поддерживаю решение Анатолия Анатольевича. Мне кажется, его нужно было принять еще зимой, – делится мнением заслуженный тренер борисовчан Юрий Пунтус. – Получится ли у Баги в новой должности? Не могу сказать, я же не провидец, но у него есть задатки для успешной работы в статусе главного тренера. Я наблюдал за Лешей, когда тот делал еще самые первые шаги во взрослом футболе. Это человек со своим мнением и харизмой. Бага пользовался авторитетом в любой компании. Не думаю, что сейчас что-то изменится.

Бага-старший, имеющий тренерскую категорию «А», впервые приступает к самостоятельной работе. Самое время познакомиться с ним поближе.

Как Алексей вообще стал тренером?

В начале 2000-х Бага считался одним из самых перспективных защитников страны. Именно он капитанил в «молодежке» Юрия Пунтуса, которая впервые в суверенной истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

К тому моменту Бага стал одним из лидеров БАТЭ и получал много авансов от футбольных специалистов. Увы, 2004 год стал, пожалуй, лучшим в его карьере. Вернувшись с Евро, жизнерадостный Бага захандрил.

Не в плане юмора – у одного из самых позитивных людей белфутбола с этим все в порядке, – а вот былой огонек на поле куда-то исчез. После игры со звездами Баге было трудновато найти мотивацию на матчи чемпионата Беларуси. Алексей хотел уехать за границу, но достойного предложения не поступало. Игрок, грубо говоря, засиделся в Борисове, где к тому моменту успели обрасти мясом Радьков и Халецкий. В 2006-м контракт Алексея с БАТЭ закончился. Стороны решили его не продлевать – Бага отправился в «Даугаву». Латвийский клуб угодил в финансовую яму, поэтому вскоре Алексей вернулся домой, но не в Борисов, а в Брест.

Тогдашнее «Динамо» – команда совсем не того уровня, на котором мог играть экс-капитан молодежки. Реализовать свой потенциал ему помешали и травмы. Сверхстрашных повреждений в карьере игрока не случалось, но ближе к 29 годам его медицинская карта стала достаточно пухлой.

Тут и операции на менисках, и плечо, которое вылетало несколько раз, и куча мышечных повреждений. Зимой 2011-го Бага после очередного визита к хирургам сидел в съемной брестской квартире и думал о будущем. Тогда его беспокоили не только боли в колене, но и дискомфорт в районе спины – из-за частых дальних переездов у Баги начали образовываться межпозвоночные грыжи. В общем, с профессиональным футболом нужно было завязывать. Как раз в этот момент ему позвонил главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко:

– Леш, как дела? Мы здесь прикинули с Анатолием Анатольевичем: не пора ли тебе заканчивать с футболом в Бресте и перебираться в Борисов моим помощником? Подумай.

Примерно тогда же наставник брестчан Юрий Пунтус сделал Баге похожее предложение.

– Перед сезоном-2011 я лежал в больнице и прокручивал в голове процесс подготовки к новому чемпионату. Пригласил к себе Багу, чтобы предложить ему стать играющим тренером или вовсе войти в мой тренерский штаб. Однако на тот момент уже поступило предложение из БАТЭ. Леша объяснил ситуацию, попросил прощения и отправился в Борисов. Я с пониманием отнесся к такому решению, – вспоминает тренер. – Когда он доигрывал у меня в Бресте, видел в нем большую тренерскую перспективу.

Уже тогда Леша пользовался непререкаемым авторитетом у молодежи. Он мог донести до парней тренерские требования и свой опыт. Считаю, у Баги очень хорошие педагогические задатки. По сути, Леша выполнял педагогическую функцию во время матчей. Например, этого не хватало одному из моих любимых игроков Олегу Страхановичу, который серьезно заводился по ходу игр.

За что Бага отвечал в БАТЭ, будучи ассистентом Гончаренко и Ермаковича?

Коммуникабельный Бага в 30 лет стал помогать Гончаренко, долгое время выполнял роль буфера между тренерским штабом и футболистами. Он прекрасно ладил с коллективом и чувствовал его. На первых порах после матча Бага мог сходить с игроками в бар, где футболисты принимали его за своего. Поговаривают, именно из-за этой близости с подопечными Алексей Анатольевич долго не мог подняться по карьерной лестнице. Якобы руководство побаивалось, что игроки будут относиться к наставнику панибратски.

При этом футболисты и тренер соблюдали субординацию. История в тему: в начале 2010-х в БАТЭ перебралось несколько футболистов брестского «Динамо», с которыми Бага пересекался, еще будучи игроком. После переезда в Борисов они держали дистанцию и обращались к экс-одноклубнику по имени-отчеству. Но у одного из брестчан подпись тренерского номера в записной книжке телефона осталась прежней «Леха Бага». Тот заметил это, взял аппарат и переименовал контакт в «Алексей Анатольевич». Причем такой поступок не был воспринят как проявление тщеславия. Наоборот, только вызвал улыбку.

– Алексей – компанейский человек. Его даже можно назвать балагуром. У Баги потрясающее чувство юмора. Это говорит о высоком уровне интеллекта. При этом в нужные моменты он очень требовательно относится и к себе, и к окружающим. Леша большой профессионал, который не умеет делать что-то не в полную силу. Он постоянно работает на максимуме, – говорит Пунтус.

Это подтверждают и футболисты, игравшие в БАТЭ. Когда того требовала ситуация, Бага отбрасывал шуточки в сторону и полностью погружался в работу. Особенно явно это проявилось в прошлом году, когда после проигрыша «Крумкачам» Александр Ермакович хотел уйти в отставку. Занятие борисовчан в тот день на правах главного проводил Бага. От его балагурства не осталось и следа. Игроки уверяют, что перед матчем с «Александрией» воинственный настрой тренера передался всей команде.

Это все, что он делал?

Кроме атмосферы Бага отвечал за анализ игры соперников и разминки. При подготовке борисовчан к встречам на международной арене именно он чаще всех ездил в заграничные командировки и делился наблюдениями с тренерским штабом. Бага внимательно относился к мелочам.

Например, особое внимание уделял поведению игроков во время разминки. В процессе подготовки к матчам чемпионата специалист часто звонил бывшим одноклубникам или экс-подопечным, выступавшим в командах, которые накануне встречались с будущими соперниками БАТЭ. Алексей Анатольевич подробно расспрашивал их о впечатлениях от игры оппонентов, действиях ключевых футболистов и других интересных нюансах.

В тренерском штабе Ермаковича Бага нередко проводил теоретические занятия. Очевидцы отмечают, что в его выступлениях практически не было воды. Информация доносилась очень лаконично. Причем игрокам всегда было интересно слушать Алексея Анатольевича, который обладает неплохими ораторскими способностями.

Бага сработается с Капским?

В последние годы босс борисовчан нередко публично критиковал тренерский штаб клуба. Бывали случаи, когда Бага мог принять упреки на свой счет. Например, летом 2016-го после вылета от «Астаны» из Лиги Европы Капский говорил:

– Запись игры с «Астаной» в самолете смотрел один Ермакович! Вопрос: сколько у нас человек в тренерском штабе и какие деньги они зарабатывают? И еще: я бы после таких матчей ходил бы с палкой по Duty Free или по барам в аэропорту. Ну, ладно футболисты – у них заказы на духи и кремы. Мозгов нету.

Надо помнить, что ты подвел болельщиков, и думать только об этом. А они думают о памперсах, кремах, еще о чем-то. А лидеры – настоящие лидеры – об этом думают в меньшей степени. И члены тренерского штаба тоже отличаются. Жарко в Астане было? Надо пивка попить. И никому нахрен не нужны были эти записи. А Александр Владимирович начал их защищать.

Понятное дело, в новой должности Баге придется нелегко, зная амбициозность и взрывной характер председателя правления борисовчан. Впрочем, Алексей Анатольевич умеет разрядить обстановку в раздевалке, когда КАА находится в гневе. Кроме того, он не боится сказать в лицо работодателю то, что думает в данный момент. Например, в июне 2016-го КАА не нравилось, как «желто-синие» провели матч чемпионата против «Торпедо-БелАЗ».

Встреча складывалась для борисовчан очень тяжело. Руководитель БАТЭ, не дожидаясь финального свистка, отправился в раздевалку своей команды при счете 1:1, но на последней минуте Алексей Риос забил мяч, который совершенно не вытекал из логики поединка. Победа не спасла команду от «серьезного разговора». Очевидцы говорят, что во время беседы Алексей Бага заявил боссу, что в данной ситуации тот не совсем прав. По мнению Баги, критика Капского была не обоснована, ведь команда одержала волевую победу.

– Бага и Капский давно знают друг друга. Если Дулуб пришел в клуб со стороны, и Анатолию Анатольевичу нужно было привыкать к новому человеку, то Багу за столько лет совместной работы он изучил вдоль и поперек. Капский прекрасно знает его видение футбола и человеческие качества. Понятно, Капский – не тот руководитель, с которым будет легко, но хочется пожелать им найти общий язык, – делится мнением Пунтус.

Многие футболисты БАТЭ отмечают схожесть моделей поведения Баги и Виктора Гончаренко. Порой Алексей Анатольевич может дать волю эмоциям и знатно напихать.

И.о. главкома «желто-синих» неплохой мотиватор. В последние годы перед выходом команды на поле он нередко брал слово и заряжал игроков на борьбу. Иногда Бага использовал визуальные приемы. Например, перед домашней встречей в квалификации Лиги чемпионов со «Скендербеу» он при всех подозвал к себе одного из футболистов, дал ему в руки коробку карандашей и попросил сломать их. Естественно, сделать это не получилось. Затем последовала пламенная речь о сплоченности и единстве.

– Бага в каких-то вещах напоминает Гончаренко. Алексей Анатольевич – очень сильный мотиватор. Он умеет подобрать слова, которые возьмут за душу. Бага ведет себя более эмоционально чем Александр Владимирович, – говорит один из бывших игроков борисовчан.