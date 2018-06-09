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Названы пять лучших блокбастеров этого лета

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  • 9.06.2018, 16:38
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Фильмы большого экрана, которые не стоит пропускать.

Летом-2018 нас до отвала накормят сиквелами к удачным премьерам прошлого и новыми проектами супергеройских франшиз, не забывая о сезонных мелодрамах, семейных мультфильмах и романтических комедиях с одинаковыми постерами. Мы же, как обычно, не оставляем надежду напороться на свежее кино, а пока вот вам пять блокбастеров, которые не хотелось бы пропустить, пишет участник группы «Танок на Майдані Конго» Фоззи Фоззи для nv.ua.

Эскобар (с 31 мая)

На носу — очередное сражение в грандиозной битве полного метра против стрима, после дела о похищении наследника Гетти кино и телевизор попробуют сразиться за наследие Пабло Эскобара. Сериал Наркос (точнее, его первые два сезона) стал настоящим явлением, живо напомнив о фигуре самого знаменитого наркоторговца планеты. Теперь на этого живца попробуют заменить зрителей в кинотеатр.

Фильм Эскобар снял испанец Фернандо Леон де Араноа, на главные роли удалось подписать Хавьера Бардема и Пенелопу Крус, на чем, по отзывам некоторых критиков, везение режиссера и закончилось. Посмотрим, удастся ли ему поднять планку, а Бардему переиграть незабываемого Вагнера Моуру. Кстати, старший брат Эскобара требовал от Netflix миллиард долларов за использование в сериале образа и имени Пабло, интересно, как обошли этот момент создатели полного метра?

Мир Юрского периода-2 (с 7 июня)

Это был просто вопрос времени. После миллиардных сборов первой перезапущенной части саги Стивена Спилберга об острове с динозаврами появление сиквела само собой разумелось. Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард никуда с пляжа не делись, для старых фанатов вернули Джеффа Голдблюма и выделили на все про все аж $ 260 млн.

Благодарному зрителю намекают на подводные съемки и катаклизм, который грозит умертвить динозавров, как это уже бывало в конце мезозоя. Но и эти угрозы в стиле “можем повторить” беспочвенны — мы‑то знаем, что твари, несущие продюсерам золотые яйца, обязательно выживут, иначе кого им снимать в третьей части?

Суперсемейка-2 (с 14 июня)

По закону подлости тот сиквел, которого действительно ждешь, выйдет не через три года, как обычно, а через четырнадцать — после прекрасного старта Суперсемейки казалось, что Pixar сделают из него еще одну франшизу (как с Историей игрушек), но дальше разговоров дело почему‑то не шло. Однако после подхалтурирования в игровом кино (четвертая Миссия невыполнима и Земля будущего), в анимацию возвращается режиссер Брэд Берд, и это, пожалуй, лучшая новость — сиквел не отдали в чужие руки.

Рассуждать о сюжете не приходится — нас ждет продолжение приключений самой супергеройской семейки, а Pixar держит марку. Кстати, редкий случай — выход мультфильма был передвинут… назад! Да, на целый год, с лета 2019 года на нынешнее. То ли трудились без майских праздников, то ли настолько уверены в успехе, что обошлись без переделок.

Сикарио-2 (с 28 июня)

Снова июнь, снова сиквел к хорошему фильму, только на сей раз с заменой режиссера — умница Дени Вильнев оставил историю спецоперации ЦРУ итальянцу Стефано Соллиме и ускакал дальше, а продолжение одному из самых приятных андердогов 2015 года напрашивалось. Знаковая и замена оператора — поляк Дариуш Вольски хорош, спору нет, но Роджер Дикинс — живой классик, его “картинки” будет не хватать.

Эмили Блант в сиквеле тоже не участвует, зато страшная парочка из Джоша Бролина и Бенисио Дель Торо снова в седле. Концепция франшизы неизменна — нас снова ждет описание войны Америки против наркокартелей, страшной и похожей на правду: без белых перчаток, без соблюдения законности и без сожаления, все та же борьба дерьма со злом, хорошо знакомая нашему избирателю.

Кристофер Робин (с 2 августа)

В списке мультфильмов, подлежащих реинкарнации с живыми актерами, нашлось место и Винни Пуху сотоварищи. Дисней кует железо пока горячо, и вот вам новый сплав старого доброго рисованного и нового комбинированного. Кристофер Робин стал взрослым (чем он хуже Питера Пэна?), на работе не дают продохнуть, а тут, откуда ни возьмись, появляется старина Винни Пух и зовет за собой. Догадайтесь из двух раз куда — ну не в Централ-парк же, только в Стоакровый лес!

Кристофера играет Юэн МакГрегор, в прочих ролях и озвучке в основном задействованы британские актеры, что представляется правильным шагом — ближе к корням, поменьше Коннектикута.

Также нынешним летом с большим аппетитом ждем Браму Владимира Тихого и Бобота Максима Ксенды — наше кино остро нуждается в нашем же внимании. И не оставляем надежд на появление темных лошадок, способных обогнать заявленную пятерку и прочие расписные кареты, тяжело загруженные инвестициями и ремиксами.


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