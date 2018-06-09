Стало известно, какой будет погода в начале недели 9.06.2018, 19:06

Осадков не ожидается.

10 июня страна окажется под влиянием северного антициклона, перемещающегося с Рижского залива на Смоленскую область, сообщает Гидромет.

Ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по северо-востоку +4..+6°С; максимальная днем +18..+25°С, по юго-западу +26..+28°С.

11 июня погоду в стране будет формировать теплая западная периферия антициклона, отходящего на юг центральной части европейской России. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу и северу республики возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

Внимание! В связи с длительным периодом сухой погоды в лесах страны сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!