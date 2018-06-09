Россия на пороге нового скачка цен на продукты 5 9.06.2018, 19:56

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Минпромторг РФ хочет ввести налог на импортное оборудование для производства продуктов питания.

Вслед за повышением акцизов на бензин, вызвавшем 10-процентный скачок цен на топливо, и планами поднять НДС, правительство готовит удар по рынку продовольствия.

Минпромторг предложил ввести налог на импортное оборудование для производства продуктов питания, пишет finanz.ru.

Сейчас зарубежные технологии не облагаются ввозной пошлиной. В правительстве предлагают установить ее в размере 3-10% в зависимости от сектора.

В перечень входят оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.

Итогом станет рост издержек и повышение цен на конечную продукцию для потребителей, предупреждают производители.

Почти вся отечественная продукция производится на зарубежных технологических линиях; не имеют отечественных аналогов современные упаковочные линии и материалы для упаковки, поясняет исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

В индустрии безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80-90%, в мясной перерабатывающей промышленности близка к 100%.

В стране, например, нет аналогов для технологически сложного холодильного оборудования, оборудования по обеспечению климата и систем кондиционирования, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В кондитерской промышленности доля отечественного оборудования не превышает 20-25% и используется оно лишь для традиционных сладостей (пряников и баранок), тогда как для шоколада уже требуется оборудование из Швейцарии, Германии, Италии, отмечает директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Ситуацию для потребителей усугубляют планы правительства отменить льготную ставку НДС, которая действует для продуктов питания, а также то, что начали расти цены на продовольствие в мире, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Индекс продовольственных цен ФАО за последние 4 месяца подскочил на 4,6% в долларах и 15% в рублях. Все это и так делает неизбежным ускорение продовольственной инфляции в России, и вопрос лишь в том, с каким лагом это произойдет, говорит Тремасов.