Финляндия - Беларусь - 2:0 3 9.06.2018, 21:40

Фото: АБФФ

Белорусские футболисты проиграли в товарищеском матче финнам.

Сборная Беларуси по футболу проиграла в Тампере команде Финляндии в товарищеском матче со счетом 2:0, пишет tut.by.

Белорусы удачно начали год, обыграв в товарищеских матчах Азербайджан и Словению, а также сыграв вничью с крепкой сборной Венгрии.

К сожалению, сегодня команда Игоря Криушенко провела не лучший поединок. Финны владели огромным преимуществом в течение всего первого тайма, создав несколько опасных моментов.

Уже на восьмой минуте Уронен вышел один на один со Щербицким и точно пробил в ближний угол — 1:0.

Фото: АБФФ

Вскоре аналогичный гол мог забить Сойри, но белорусов спас вратарь. Он же выручил команду после опасного удара Лода в ближний угол.

Во втором тайме нашей сборной удалось выровнять игру, но белорусским атакам все так же не хватало остроты.

А на 75-й минуте Ягуби удвоил преимущество финнов, точно пробив с острого угла — 2:0.

Беларусь: Щербицкий, Веретило (Шитов, 46), Поляков (к), Гаврилович, Матвейчик (Володько, 46), Ковалев (Стасевич, 75), Бага, Карницкий (Кисляк, 80), Скавыш, Лаптев, Шикавка (Драгун, 46).