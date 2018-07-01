В России проходят массовые акции против повышения пенсионного возраста 4 1.07.2018, 11:12

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(Обновляется) Тысячи людей вышли на улицы российских городов.

Акции против повышения пенсионного возраста проходят 1 июля в крупных городах РФ, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу, сообщает "Настоящее время".

Большинство акций организовывают региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, заметив за собой слежку и опасаясь задержания.

Митинги также проводят представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Яблока".

Власти Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска, Комсомольска-на-Амуре и Ставрополя митинги разрешили, правда, предложив альтернативные площадки для их проведения.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Первое чтение в Госдуме может состояться 19 июля.

Ряд социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Путина. Так, по опросам Фонда "Общественное мнение", за одну только неделю с 10 по 17 июня рейтинг президента снизился с 62% до 54%, что является рекордно низким показателем с 2013 года. В Кремле заявили, что Путин не оглядывается на колебания своего рейтинга, "интересы людей всегда для него превыше всего".

"Настоящее Время" ведет онлайн митингов

Во Владивостоке акция активистов штаба Навального и регионального отделения "Открытой России" была несогласованной. Полицейские в устной форме и через громкоговоритель просили людей разойтись, однако уговоры не подействовали. Участники протестной акции сначала митинговали на привокзальной площади, затем отправились на центральную площадь, а закончили митинг возле здания пенсионного фонда. В акции приняли участие несколько сотен человек.

В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске акции были согласованы с городскими властями.

В Омске на митинг собрались более трех тысяч человек.