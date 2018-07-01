Cоветы опытных диетологов, которые помогут навсегда отказаться от сладкого 2 1.07.2018, 15:19

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Есть хитрости, которые помогут спокойно проходить мимо кондитерских.

Тяга к сладкому уже стала настоящей проблемой всего человечества. С одной стороны, мы понимаем, что от него нужно отказаться ради здоровья и хорошей фигуры. С другой стороны, как можно пройти мимо кондитерской и не соблазниться? Оказывается, есть хитрости, которые могут спасти от пагубной страсти.

AdMe.ru расскажет, как преодолеть тягу к сладкому, и речь пойдет не о продуктах, содержащих натуральный сахар, вроде фруктов. Сокращать нужно количество пищи, которая не имеет никакой питательной ценности.

Недавно ученые доказали, что во время употребления сладкой, соленой или жирной пищи мозг человека вырабатывает химические вещества, которые действуют подобно наркотику. Это означает, что зависимость от сладкого — не отговорка безвольных людей, а самая настоящая физиологическая проблема.

Не используйте сахарозаменители

Исследования ученых показали, что сахарозаменители неэффективны при избавлении от тяги к сладкому и похудении. На самом деле они усиливают аппетит и еще больше способствуют накоплению жировых тканей в теле.

Откажитесь от самых любимых сладостей

Выберите сладость, которая нравится вам больше всего (например шоколад), и полностью исключите ее из рациона. Такая хитрость поможет: если вы теряете самоконтроль и не можете остановиться на одном кусочке, лучше вообще вычеркнуть эту сладость из жизни.

Если сильно тянет к сладкому, выбирайте те продукты, которые нравятся вам меньше всего. Так сладкое перестанет ассоциироваться только с одним любимым продуктом, и от него будет проще отказаться совсем.

Делите сладости на кусочки

Чтобы обмануть мозг, каждую сладость, которую вы собираетесь съесть, делите на кусочки. Например, вы можете съесть целую полоску от плитки шоколада, и мозг воспримет ее как одну единицу. А можете поделить ее на квадратики, и тогда получится уже 4–5 кусочков. Количество будет одним и тем же, но морального удовлетворения куда больше.

Делить можно не только шоколад: каждую сладость разрезайте на части, а потом уменьшайте количество этих самых кусочков. Даже если останется один маленький кусочек пряника, лучше его оставить, лишь бы постепенно снизить количество сладкого.

Употребляйте меньше кофеина

Если вы встали на путь избавления от сахара, то вам лучше сократить количество кофеина, считают ученые. Дело в том, что кофеин при длительном и регулярном потреблении вызывает рост уровня инсулина в крови.

К тому же большинство людей пьет кофе с сахаром или с чем-то сладким, что только усугубляет проблему. Замените его фруктовыми соками (натуральными, а не пакетированными!) или травяными чаями.

Принимайте витамины группы В

Ученые доказали, что витамины группы В помогают нервной системе бороться со стрессом, который преследует нас повсеместно. А поскольку часто сладким заедают стресс, прием этого витамина поможет избавиться от желания побаловать себя печеньем в конце тяжелого рабочего дня.

Используйте яблочный уксус

Такая простая вещь, как яблочный уксус, помогает существенно снизить уровень сахара в крови, говорят ученые. Доктора рекомендуют это средство даже тем взрослым, у кого высок шанс развития диабета.

Возьмите бутылку чистой воды, добавьте туда 1-2 столовые ложки уксуса (чтобы концентрация была приемлемой на вкус) и выпивайте эту воду в течение дня.

Следите за временем приема пищи

Это может показаться банальным, но очень важно следить за временем приема пищи, чтобы поддерживать уровень сахара в норме. Постарайтесь не увеличивать интервалы между приемами пищи: если вы привыкли есть трижды в день, не нарушайте этот режим. В противном случае вы будете ощущать голод, и он будет хорошим оправданием для многочисленных перекусов, в том числе употребления сладкого.

Ешьте фрукты утром

Фрукты очень полезны, и их, как и овощи, необходимо употреблять несколько раз в день. Вы можете попробовать заменять ими сладости, и если вам нравятся фрукты, то это станет хорошим решением.

Однако иногда съеденный фрукт может только спровоцировать желание съесть что-то сладкое. В таком случае нужно есть их утром, чтобы держать в узде свою страсть к сахару. Так натуральный сахар во фруктах успеет нормально усвоиться и даст энергию на весь день.

Добавьте в меню лимонный сок

Доктор Дэвид Уильямс рассказал, что употребление пары ложек лимонного сока в день способно снизить уровень сахара в крови в среднем на 10 %. Просто добавляйте лимонный сок в блюда каждый день: для этого отлично подойдут салаты и тушеные овощи, рыба и некоторые виды мяса.