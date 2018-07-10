Видеофакт: Илон Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей 6 10.07.2018, 7:32

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Аппарат уже готов к операции в Кхао Луанг.

Американский инженер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину, собранную из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX специально для участия в операции по спасению школьников и их тренера, заблокированных в затопленной пещере. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Аппарат уже доставлен в Таиланд и готов к использованию в спасоперации в частично затопленной пещере Кхао Луанг", – написал он.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

9 июля американский инженер и основатель SpaceX Илон Маск показал фото и видео металлической капсулы, разработанной для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Также вчера, 9 июля, в Таиланде спасатели завершили второй этап спецоперации по эвакуации школьников из затопленной пещеры в провинции Чианграй. На поверхность подняли уже восемь подростков.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.