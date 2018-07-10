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Пять советов, как выбрать идеальный чемодан для отпуска

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  • 10.07.2018, 8:19
  • 1,503

Как ни крути, а путешествие начинается с чемодана.

В какую бы точку мира вы не запланировали отправиться, путешествие начинается с выбора чемодана или дорожной сумки, пишет 7days.ru.

Как выбрать хороший чемодан

1. Для начала стоит определиться с размером чемодана, а для это надо понимать сколько человек едет вместе с вами и какая будет продолжительность путешествия. Большинство марок представляет багажные коллекции в нескольких размерах: от крупных до размеров ручной клади.

2. Стоит быть внимательным при выборе чемодана или сумки для ручной клади и учитывать, что для большинства авиакомпаний размер должен быть не более 56 x 45 x 25 см. Но у некоторых авиакомпаний требования могут отличаться, лучше уточнить это заранее.

3. Выбирая чемодан мягкой формы, из ткани, вы получате дополнительный бонус в виде внешних карманов для мелочей (только не храните там ничего ценного!). Также у тканевых чемоданов часто встречается функция увеличения объема при помощи молнии. Еще один пункт в его пользу - такой чемодан не царапается.

4. Пластиковые чемоданы легко очистить от грязи, используя всего лишь влажную салфетку. Они не намокают и отлично сохраняют форму.

5. При выборе чемодана стоит обратить внимание на колеса. Модели с двумя колесами нужно наклонять, чтобы катить и поэтому часть веса будет приходиться на вашу руку. При наличии четырех колес чемодан легко катить по ровной поверхности, но неудобно по плитке или неровной поверхности, а катить такой чемодан на двух колесах не получится, если колесики у него одного размера. В этом случае лучше выбирать чемодан на четырех колесах, у которых задние колеса большего диаметра и при необходимости его можно катить как на 2-х, так и на 4-х колесах.

Модные чемоданы и дорожные сумки лета 2018

Save my bag

Впереди поездка на выходные или ваша ручная кладь превысила допустимые размеры? Save my bag – это универсальная сумка-чехол, которая может выполнять функцию вместительной сумки или чехла для основной сумки с возможностью положить внутрь что-то еще. Сумки этой марки сделаны из материала, похожего на неопрен, но гораздо легче. В арсенале Save my bag не только вместительные сумки-чехлы, которые по универсальности можно сравнить с шопперами, но и клатчи, и рюкзаки.

Lipault

Любимый бренд Карлы Бруни Lipault идет в ногу со временем и представляет в новой коллекции «Psychotropicale» свои знаменитые модели чемоданов с яркой вышивкой тропических листьев, что определенно передает настроение радости, лета и отдыха.

Mandarina Duck

В летней коллекции Mandarina Duck сразу несколько интересных решений. Например, в коллекции Joy Mesh есть мягкие сумки-трансформеры из сетчатого материала. Легким движением руки рюкзак может превратиться в сумку-хобо или сумку через плечо. Обновленные чемоданы Logoduck+ стали более универсальными и удобными для путешествий: с помощью молнии можно увеличить его объем, а 4 маневренных колеса позволят везти его как наклонно, так и рядом с собой. Еще одна интересная новинка - это капсульная коллекцию Mandarina Duck x The Blonde Salad. Она создана специально для интернет-магазина The Blonde Salad, основанного итальянским fashion-блогером Кьярой Фераньи. Для лимитированной версии прозрачного чемодана Popsicle The Blonde Salad разработал дизайн переливающихся внутренних модулей и выпущено три декоративных стикера: звезда, радуга и единорог.

Hedgren

Яркие, в нескольких расцветках, а самое главное удобные и функциональные сумки и рюкзаки Hedgren созданы для активных людей и комфортных путешествий. Преимущество сумок этого бельгийского бренда в большом количестве отделений и карманов. Благодаря чему всё всегда находится на своих местах и подолгу искать телефон, ключи или ручку не придется.

Другом в путешествии станет рюкзак из коллекции Escapade с отделением для ноутбука и возможностью крепления к ручке чемодана. Коллекция Transit предлагает легкие, стильные и прочные чемоданы. Телескопическая ручка и ручки для переноски по бокам. У чемодана четыре сдвоенных колеса, что делает его устойчивым и манёвренным, а также снижает нагрузку с вас. Внутри несколько карманов на молнии и ремни-фиксаторы.


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