Непрозрачная система 9 10.07.2018, 10:17

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Большая часть зрелых белорусов получает почти одинаковую трудовую пенсию.

Система пенсионного обеспечения в нашей стране непрозрачна: в силу чрезвычайной сложности расчетов граждане не могут сами вычислить размер будущих выплат им. Вдобавок она имеет в основе «уравнительный характер» – большая часть зрелых белорусов получает почти одинаковую трудовую пенсию, пишет «Экономическая газета».

Принцип расчета пенсий у нас таков, что высокие заработки, полученные, пока человек работает, практически не влияют на размер выплат, положенные ему после завершения активной трудовой деятельности. Поэтому декларирование работниками высоких доходов, исходя из которого производятся отчисления в ФСЗН, не имеет смысла.

Расчет размера трудовой пенсии по возрасту в зависимости от индивидуального коэффициента заработка (ИКЗ) показывает:

1) для исчисления пенсии учитывается не фактический заработок работника, а заработок, корректируемый через систему понижающих коэффициентов, который существенно меньше, чем если бы пенсия определялась в установленном законодательством размере (55% от фактического заработка);

2) при исчислении пенсии за основу принимается заработок, не превышающий 5-кратного размера среднемесячной зарплаты по стране;

3) при высоком уровне заработка (например, при ИКЗ-5) размер пенсии такого человека соотносится с размером выплат пенсионеру, имевшему ИКЗ-1, как 1,6 к 1,0;

4) повышение фактического заработка сверх 120% средней зарплаты работников в республике обусловливает увеличение размера пенсии на 5,5% с суммы увеличения, т.е. при росте среднего заработка на 1 тыс. BYN размер пенсии увеличивается на 55 BYN.

В силу отсутствия прямой зависимости размера пенсии от уровня получаемой зарплаты многим работающим (прежде всего в негосударственном секторе) безразлично, каким образом им будет выплачена зарплата – официально или в «смешанном варианте», т.е. часть «в конверте». В результате работодатель, используя смешанный вариант расчета с работником, уклоняется от уплаты отчислений в пенсионный фонд. По сути, речь идет о сговоре работника с работодателем, удовлетворяющем интересы сторон, но не учитывающем ни интересы государства, ни, в конечном итоге, долгосрочные интересы самих работников.

Система пенсионного обеспечения должна быть проста и понятна, чтобы работающий человек с начала своей трудовой деятельности был уверен в том, что при расчете размера причитающейся ему пенсии будут учтены все заработанные им средства без каких-либо ограничений. Только в таком случае он будет заинтересован показать свой реальный доход.

Государство принимает определенные меры по решению накопившихся в системе пенсионного обеспечения проблем путем увеличения пенсионного возраста, также оно пытается довести размер пенсий до 40% от зарплаты и т.д. Однако все эти действия несистемны и при сложившемся алгоритме расчета пенсии не снимают накопленные проблемы.

Что делать?

Решение имеющихся вопросов – в стимулировании заинтересованности людей не только получать больше, но и все свои заработанные деньги показывать как официально полученный доход. С тем, чтобы в перспективе иметь пенсию, напрямую рассчитанную из этого дохода. Принципиально, чтобы каждый гражданин знал, что, уплатив с полученного заработка соответствующую сумму отчислений в ФСЗН, он при расчете пенсии без каких-либо ограничений (понижающих коэффициентов, устанавливаемых пределов и т.п.) получит, к примеру, 30 или 40% от этой суммы.

Без сомнения, процесс этот непростой, но он объективно необходим. И должен идти от заинтересованности самих людей, а не через систему ограничений и наказаний тех, кто скрывает свои доходы и не доплачивает в ФСЗН.

Первым шагом на пути усиления заинтересованности работающих в декларировании своей реальной зарплаты могла бы стать отмена нормы, в соответствии с которой в расчете пенсии не учитывается сумма заработка работников сверх 5-кратной величины средней зарплаты по стране. Серьезных средств реализация данного предложения не потребует (немного людей имеют зарплату, превышающую среднюю в 5 раз), но это позволит заявить о том, что размер пенсии не ограничивается – чем больше заработал и заплатил в ФСЗН, тем больше получаешь в итоге.

На следующем этапе целесообразно уйти от применения при расчете пенсии понижающих коэффициентов к установлению прямой зависимости размера пенсии от зарплаты работника.

Пошаговое усиление заинтересованности работающего населения в легализации доходов в целях последующего увеличения своего пенсионного обеспечения будет способствовать увеличению отчислений в пенсионный фонд, сокращению средств бюджета, направляемых на покрытие его дефицита. А в итоге – укреплению экономики и повышению жизненного уровня трудящихся после выхода на пенсию.

Пример расчета

Условные исходные данные приближены к реальным с учетом округлений для лучшего восприятия и понимания общих подходов к исчислению пенсий.

Итак, средняя зарплата работников – 1 тыс. BYN (примечание: номинальная начисленная средняя зарплата работников в апреле 2018 г. – 921 BYN); ИКЗ – 5,5 (примечание: заработок сверх 500% средней зарплаты работников в республике при расчете пенсии не учитывается. До 500% учитывается при стаже работы 36 лет и более у мужчин, 31 год и более – у женщин. При отсутствии такого стажа предельный размер учитываемого заработка – до 400% средней зарплаты работников в республике).

Расчет основан на нормах ст.ст. 23 и 56 Закона «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон). ИКЗ пенсионера определяется путем соотнесения его ежемесячного фактического заработка в установленном законодательством периоде и средней зарплаты работников в республике в тех же месяцах и является средним арифметическим значением коэффициентов заработка за каждый месяц в установленном периоде.