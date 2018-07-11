Какую квартиру можно купить в Минске до $40 тысяч 12 11.07.2018, 12:27

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Самые дешевые квартиры столицы - на первых этажах.

Весной 2016 года цены на вторичном рынке жилья снизились настолько, что типовую «однушку» в Минске можно было купить в пределах 35 тысяч долларов. И предложений хватало, было из чего выбрать, пишет tut.by.

Стабильность цен сохранялась около года. К осени 2017 риелторы начали говорить: рынок дешевых квартир вымывается необычайно быстро — дешевле 40 тысяч долларов ничего не осталось. А что же лето 2018? В риэлтерских базах нашлось немало вариантов «однушек» до 40 тысяч долларов. Самые интересные предложения — в подборке:

На ул. Красина, 47 — 34,9 тысячи долларов

Самый дешевый вариант однокомнатной квартиры предлагают в микрорайоне Сосны. Площадь жилья — 30 квадратных метров, кухни — 6. Квартира расположена на четвертом этаже кирпичной хрущевки.

На ул. Ташкентской, 16\2 — 35 тысяч долларов

В микрорайоне Чижовка продают малометражку площадью 24 квадратных метра. Квартира расположена на первом этаже кирпичного дома 1970 года постройки.

На ул. Павловского, 40 — 37,5 тысячи долларов

В микрорайоне Сосны (относится к Заводскому району столицы) предлагают квартиру площадью 32 квадратных метра в панельном доме 1989 года постройки. Кухня — 9 метров. Жилье находится на первом этаже.

На ул. Народной, 53 — 37,9 тысячи долларов

В Заводском районе предлагают квартиру площадью 30,5 квадратного метра. Жилье расположено на первом этаже кирпичного дома 1961 года постройки. Квартира подготовлена к ремонту, произведена замена всей электрики и сантехники, говорится в объявлении.

На ул. Бурдейного, 45 — 39,9 тысячи долларов

Однокомнатная квартира в панельном доме 1982 года постройки расположена на первом этаже. Площадь жилья — 30 квадратных метров, кухня — 7.

На ул. Лынькова, 85 — 39,9 тысячи долларов

В микрорайоне Масюковщина предлагают квартиру площадью 31 квадратный метр. Жилье расположено на первом этаже пятиэтажного дома.

В прошлом году в этом же районе квартиру можно было купить и за 30 тысяч долларов, правда, правда, без ремонта.