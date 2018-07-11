«Туристы покупали мою статуэтку бобра в подарок Обаме» 11.07.2018, 12:55

Как бобруйчанин зарабатывает на символе города.

Валерий Марченко из Кировска 11 лет продает возле центрального рынка города статуэтки бобров, которые он делает сам дома. За это время его «каталог» пополнился десятью разными фигурками: бобр-футболист и бобр-рыбак, зверек со шляпой в руке. «Вечерний Бобруйск» узнал у мастера, как относится к бобрам и в чем секрет его успеха.

«Ниже цепочки девчонки трут к жениху»

– Потрете у бобра нос – к здоровью, руку – к гостям или друзьям, – рассказывает Валерий Иванович инструкцию по применению девушкам-туристкам, выбирающим сувениры на память о нашем городе. – Цепочку и евро – к благосостоянию. Носочки – чтобы в Бобруйск вернуться. Ниже цепочки девчонки трут к жениху. А мальчики бантик трут: кто бантик трет у бобра, тот джентльменом будет всегда.

Покупательницы смеются и покупают каждая по несколько сувенирных бобров. Мастер рассказал, как несколько лет назад весной к нему подошли девушки.

– Ниже цепочки потрешь, замуж выйдешь, – сказал тогда он одной.

Она посмеялась и сказала, что не верит в это – да и жениха на примете нет.

– Смотри, будешь замуж выходить, мне тортик принесешь.

Спустя полгода возле бобра Самуиловича гуляла свадьба. Невеста подошла, 30 бобриков купила и тортик Валерию Ивановичу дала. Это та самая покупательница оказалась.

«Показывали фотографию, где статуэтку бобра Жванецкий держит»

По основной специальности Валерий Иванович Марченко – техник-металлург. Но многие годы проработал художником-оформителем, семь последних лет – в СПК «Рассвет» в деревне Мышковичи Кировского района. Уже два года как на пенсии. Валерий Иванович – художник-самоучка. Статуэтки бобров делает с 2006 года – с тех пор, как у центрального рынка появилась скульптура бобру. В 2007-ом зарегистрировался как ремесленник. На первых порах пробовал делать разных животных, но именно бобр оказался ему близок.

Многие туристы, по словам Валерия Марченко, к нему подходят, чтобы узнать, где купить белорусский товар: косметику, продукты, одежду. Некоторые интересуются, какие уголки города стоить посмотреть и даже просят у него путеводитель.

Мастер заметил, что основные его покупатели – туристы и бобруйчане, которые берут сувениры друзьям и родным за рубежом или в других городах Беларуси. А как-то американцы купили у Валерия Марченко большую статуэтку бобра в подарок Обаме. Поэтому, возможно, даже бывший президент США трет у статуэтки бобруйского бобра какие-то части на удачу. А еще Валерию Ивановичу показывали фотографию, где его статуэтку Жванецкий держит. Видел мастер своего «зверька» и в одной из квартир, где снимали сериал «Бандитский Петербург».

– Куда только не уехали мои бобры – в Израиль, Америку, Москву, Санкт-Петербург, Магадан, Одессу, – с гордостью говорит мастер. – Так что многие благодаря этим статуэткам узнали о нашем славном городе Бобруйске.

Прообраз бобриков – скульптура Бобра Самуиловича на Арбате

Основной персонаж мастера – бобр, сделанный по подобию скульптуры Бобра Самуиловича на Арбате, автором которого является скульптор Владимир Гавриленко. Валерий Иванович поделился, что лучшего бобра просто нельзя придумать: в щегольском костюме жителя Бобруйска начала 20-го столетия.

– Вот поставили, к примеру, деревянную скульптуру бобра у здания администрации Первомайского района на Ульяновской, – говорит Валерий Иванович. – Он красивый, но он не стал таким популярным, его не копируют, не тиражируют на сувенирной продукции.

Несмотря на то, что статуэтки выполнены по образу скульптуры, мастер делает их в разных вариациях: бобр-футболист по имени Марадона, бобр-старый мудрый дедушка Соломон, бобр классический, бобр-рыбак в лодке. А недавно он сделал бобриху по имени Мадам.

– Бобла вам дам, – шутя, добавил мастер.

Но, все же, наибольшей популярностью, по его словам, у покупателей пользуются классические бобры среднего размера.

Статуэтки под заказ мастер практически не делает – невыгодно. Раз заказывали у него 10-15 штук оригинальных бобров, и на этом все, больше такие никому не нужны. А время и средства на формы были потрачены.

«Все бобры мне одинаково дороги, потому что делаю их с душой»

В городе больше нет мастеров, которые делают статуэтки бобров из того же материала и в таком многообразии. Мастер лепит свои статуэтки из гипса и керамзита руками, потом кладет в форму. Фигурки обжигаются, покрываются глазурью, сушатся и тонируются под бронзу. Специальной мастерской для такой работы не требуется, заметил Валерий Марченко, – работает в зале.

Каждый бобр индивидуален: один веселый, другой – сердитый, третий – хитрый. Мастер рассказал, что настроение бобров зависит от его собственного. В день делает около 25 фигурок – пять партий по пять штук. Любимой статуэтки у Валерия Ивановича нет. Говорит, все они ему одинаково дороги, потому что делает их с душой.

– Я как художник, могу творить только для людей – тогда стараюсь, а для себя делать неинтересно.

Помогает мужчине жена: на ней покраска и глазировка бобров. Супруга Людмила Николаевна с пониманием относится к занятию мужа. Как-никак его статуэтки дают неплохую прибавку к пенсии: в среднем в месяц выходит 300-350 рублей.

«Самые удачные дни, когда подходят детские группы туристов»

На свое рабочее место у рынка Валерий Иванович старается приходить каждый день, если погода позволяет. Продажи разные: бывает, три бобра, а бывает и 30. Самые удачные дни, когда приходят детские группы туристов, они буквально «разметают» все.

Самый маленький бобрик стоит полтора рубля, средний – от двух с половиной до пяти, чуть побольше – по семь-восемь рублей, дальше – по 15. А самого большого – бобра-адмирала, Валерий Иванович предлагает за 50 рублей.

«Для меня есть мясо бобров – чуть ли не святотатство»

Большое количество бобров в городе Валерий Иванович только приветствует. Считает, что только тех, кто не любит свой город, это может раздражать.

– Это очень хорошо, что в Бобруйске есть свой неофициальный символ, – считает мастер. – Конечно, хорошо, когда он выполнен талантливо. Многие люди из других городов подходят ко мне и говорят, что у них, к сожалению, нет символа города, который выглядел бы визуально так привлекательно.

Что касается настоящих бобров, Валерий Иванович относится к ним с большой симпатией. Говорит, что они могут служить примером людям в плане домовитости. А еще эти грызуны приносят много пользы природе и людям. Бобровую струю он пробовал. А вот бобровой колбасы не ел и есть не собирается.