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На валютном рынке Беларуси наступили критические месяцы

  • Владимир Тарасов, «Белрынок»
  • 11.07.2018, 13:15
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Ожидается падение главных показателей.

В июне объемы продажи и покупки валюты белорусскими предприятиями на внутреннем рынке РБ снизились в годовом выражении, что произошло впервые с конца 2016 года. Падают темпы роста и во внешней торговле.

По данным Национального банка РБ субъекты хозяйствования – резиденты РБ в июне 2018 года реализовали валюты на внутреннем рынке РБ меньше, чем в июне 2017 года, на 6,3 млн. долларов, то есть 1,66 млрд. долларов. Купили валюты они тоже меньше, чем год назад: на 25,3 млн. долларов (1,72 млрд. долларов). Причина снижения объемов сделок до уровня годичной давности известна. На протяжении 2015-2016 годов объемы уменьшались, что объяснялось падением цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, а также сокращением поставок российской нефти в Беларуси из-за разногласий по поводу цены газа. Но в апреле 2017 года правители РБ и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин устранили эту проблему с газом, после чего поставки нефти в нашу страну увеличились.

Это привело к тому, что темпы прироста сделок с валютой белорусских предприятий в 2017 году выросли. Но уже в мае 2018 года этот эффект низкой базы завершился, и объемы сделок предприятий с валютами опустились до уровня мая прошлого года, а в июне даже оказались ниже, чем год назад.

Подъем может смениться падением

Негативные процессы происходят и во внешней торговле, где темпы роста экспорта и импорта также резко сокращаются. Если в январе 2018 года доходы от белорусского экспорта товаров и услуг превышали доходы в январе 2017 года на 27%, то в мае превышение доходов над уровнем мая 2017 года составило только 19,5%. По импорту данные показатели составили соответственно 33,5% и 12,9%.

И это несмотря на довольно существенный рост цен на нефть, произошедший за год. Данные по внешней торговле за июнь пока не известны, но можно ожидать, что ситуация усугубится.

Таким образом, в настоящее время на валютном рынке РБ может сформироваться тенденция к снижению годовых темпов роста объемов сделок с валютой, совершаемых белорусскими предприятиями. А в сфере внешней торговли вместо двузначных темпов роста будут наблюдаться однозначные – на единицы процентов.

Дело не только в темпах роста. Не исключено, что произойдет резкое ухудшение сальдо внешней торговли, вызванное снижением курса российского рубля против доллара, евро и белорусского рубля, произошедшее в апреле. Это привело к сокращению долларового эквивалента стоимости экспорта белорусских товаров в РФ. Результат налицо: если в мае 2017 года сальдо внешней торговли РБ товарами и услугами, по данным Национального банка РБ, равнялось 197,8 млн. долларов, то в мае 2018 года оно составило всего 23,7 млн. долларов.

Причиной ухудшения стала внешняя торговля товарами, в которой сальдо в мае текущего года составило минус 255,3 млн. долларов против минус 3,9 млн. долларов в мае 2017 года.

При этом ухудшение произошло в торговле товарами с Россией. В мае 2018 года сальдо торговли РБ с РФ товарами составило минус 834 млн. долларов, тогда как в мае 2017 года оно равнялось минус 436,4 млн. долларов.

Как бы то ни было, суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами в мае осталось положительным, и в целом за январь-май 2018 года достигло 309,7 млн. долларов, оказавшись почти на уровне января-мая 2017 года (351,3 млн. долларов). Но это ненадолго, так как потери в объеме 150-200 млн. долларов будут накапливаться ежемесячно и за второе полугодие могут трансформироваться в отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами на уровне около 1 млрд. долларов. Состояние внешней торговли услугами в текущем году улучшается, но она вряд ли сумеет компенсировать новое ухудшение положения в торговле товарами.

Пока утверждать, что подобный сценарий реализуется, рано, так как ухудшение состояния внешней торговли в мае могло быть вызвано и какими-либо случайными событиями. Но неблагоприятная тенденция должна иметь место, и июнь должен это показать.

Правительство РФ прогнозирует обвал цен на нефть

Могут вмешаться и другие факторы, из которых самый, пожалуй, важный – это изменение цен на нефть на мировом рынке. Так, например, российский Минфин предсказал обвал цен. И сделал он это вполне официально: в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. РИА «Новости» на прошедшей неделе опубликовала некоторые данные из этого документа.

Как оказалось, в Минфине считают, что устойчивые цены на нефть находятся на уровне порядка 50 долларов за баррель, а наблюдаемый в настоящее время намного более высокий уровень цен является временным и вызван случайными факторами. Это, в частности, снижение уровня добычи нефти в Венесуэле, а также планируемое возобновление санкций США в отношении Ирана. Но, как считают в Минфине РФ, в мире достаточно производственных мощностей для наращивания добычи нефти, и если цены будут держаться выше равновесного уровня, это приведет к ее перепроизводству и падению цен ниже указанного уровня.

Данные рассуждения выглядят вполне обоснованными. Действительно, в мире хватает месторождений нефти, рентабельность добычи на которых составляет около 50 долларов за баррель, в частности, это сланцевая нефть в США.

Но перед обвалом цены на нефть могут взлететь. На прошедшей неделе эксперты Westbeck Energy сообщили, что в случае сокращения добычи нефти Ираном, цены в 2019 году могут подняться выше уровня 150 баррелей за доллар. Сланцевая добыча в США до конца 2019 года не сможет быстро удовлетворить спрос, так как там в настоящее время наблюдается дефицит воды, песка и рабочих.

Но и с Ираном ситуация не выглядит однозначной. Европейские страны, как бы она ни хотели, вряд ли смогут продолжать покупать нефть у Ирана, так как они в этом случае могут попасть под американские санкции. Иначе обстоят дела у Индии и Китая, которые могут не испугаться американского давления, используя импорт иранской нефти в качестве одной из мер в торговой войне, начатой США. В последнем случае скачка цен на нефть не будет.

Ситуация должна разрешиться в ближайшие месяцы, так как в конце июня в Госдепартаменте США предупредили, что уже к 4 ноября 2018 года требуется прекратить покупку нефти у Ирана. Возможный скачек цен на нефть в связи со снижением объемов продаж нефти Ираном, может поддержать белорусский экспорт и курс белорусского рубля. Но затем наступит черед реализации сценария, описанного Минфином РФ: возникновение избытка нефти на мировом рынке и последующий обвал цен на нее. Все это не обещает нам спокойной жизни.

Владимир Тарасов, «Белрынок»


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