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Народная инфляция: какие продукты подорожали в Беларуси больше всего

  • 11.07.2018, 13:43
иллюстрационное фото tut.by

Как изменились цены на «проблемные» овощи и молочку.

Заметнее всего в прошлом месяце в Беларуси подорожали продовольственные товары.

Портал tut.by посмотрел, какие товары больше всего подорожали за последний месяц.

Больше всего из продуктов в июне прибавили в цене овощи, хотя категория в целом подешевела на 0,1%. В лидерах по росту морковь, свекла и картофель, также увеличилась стоимость репчатого лука, свежей капусты и консервированных овощей. Фрукты стали стоить на 3% меньше — больше всего подешевел виноград, всего на 10%. Поднялись в цене только бананы и фруктово-ягодные консервы.

Напомним, ранее власти неоднократно требовали не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию — и в 2015 году, и в прошлом.

Если смотреть по регионам, то больше всего продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак подорожали в Брестской области, Минске и Витебской области — на 1,03%, 1,02% и 0,72% соответственно. При этом в Могилевской области на продовольственные товары и вовсе в июне зафиксировали дефляцию в 0,03%.

Молочные продукты подорожали в целом на 0,6%. Больше всего — глазированные сырки. При этом ни один молочный товар не превысил планку в два процента.

Напомним, в начале марта Лукашенко поручил правительству разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию. Тогда президент обратил внимание на заметное подорожание «молочки» в 2017 году и заявил, что «фактов необоснованного повышения цен быть не должно».


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