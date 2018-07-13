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Путину предложили план по дедолларизации России

  • 13.07.2018, 15:58
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План включает и «дедолларизацию всей мировой экономики».

России нужно продолжить курс на дедолларизацию экономики, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин, сообщает finanz.ru.

По его словам, в банке подготовлен ряд предложений, которые снизят долю американской валюты в торговле и продвигать рубль на международном рынке.

"Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах", - сказал Костин.

Это поможет "развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются", добавил он.

Создание аналогичных собственных инструментов даст финансовому сектору "дополнительную защиту от внешних факторов" и ускорит его развитие, сказал Костин.

Он добавил, что просит президента поручить рассмотреть план ВТБ правительству, ЦБ и "соответствующим структурам".

О необходимости воевать с долларом Костин, сын аппаратчика КПСС и кандидат экономических наук, говорит второй раз за последние 2 месяца, сигнализируя о том, что проблема беспокоит его всерьез.

В июне на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге он заявил, что бороться с обращением долларов внутри России недостаточно - войну с гегемонией американской валюты необходимо вести в мировом масштабе.

Курс на дедолларизацию правильный, но "задачу надо ставить глубже", сказал тогда Костин: это "дедолларизация всей мировой экономики".

"Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", - призвал он. Для этого, по словам банкира, России нужно сократить объемы долларовых расчетов в торговых и финансовых операциях с другими странами.

"Второе - надо перерегистрировать нашу экономику в России", - предложил глава ВТБ, имея ввиду офшорное происхождение крупнейших российских компаний.

"Отрыв от доллара" - основной валюты торговых расчетов в мире - приведет к "повышению экономического суверенитета" РФ, заявил 9 мая Путин.

Западные страны, по его словам, помогают России двигаться в этом направлении, вводя "незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли".

"Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов", - объяснил президент.


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