СМИ: Абрамович купил в Лондоне пентхаус за $40 миллионов 2 13.07.2018, 22:29

Новая недвижимость российского миллиардера находится рядом со стадионом, где играет «Челси».

Не смотря на проблемы с британской визой, российский миллиардер Роман Абрамович приобрел в Лондоне пентхаус за $40 млн. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщает The Times.

Отмечается, что новая недвижимость площадью свыше 550 м² находится рядом со стадионом "Стэмфорд Бридж", где играет принадлежащий Абрамовичу футбольный клуб "Челси".

По данным Times, сейчас в пентхаусе идут отделочные работы, что, по мнению газеты, может свидетельствовать, что бизнесмен не собирается полностью покидать Великобританию и, возможно, готовится использовать пентхаус для проживания.

СМИ добавило, что Абрамович также владеет в Лондоне особняком стоимостью около $120 млн.

Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа России. Его состояние российский Forbes оценивает в $10,8 млрд. 20 мая издание The Bell со ссылкой на три источника из окружения Абрамовича сообщило, что бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.

Визу инвестора до 2014 года могли получить заявители, способные вложить в экономику Британии не менее £1 млн, затем сумму увеличили до £2 млн. По данным британского правительства, в период с 2008-го по 2015 год в рамках программы британские визы получили 706 граждан РФ.

Издание The Guardian сообщало, что для получения инвестиционной визы Абрамовичу нужно объяснить британским властям происхождение своего состояния. 28 мая власти Израиля подтвердили, что бизнесмен получил гражданство этой страны. The Sun со ссылкой на источники 1 июня сообщило, что Абрамович отозвал документы на получение британской визы. 2 июля Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд.

В начале июля The Times сообщала, что Абрамович хочет продать "Челси".