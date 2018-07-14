В Дании создали велосипед с 13 скоростями, но без цепи 7 14.07.2018, 10:58

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Трансмиссия рассчитана на передачу мощности более тысячи ватт.

Датская компания CeramicSpeed представила рабочий концепт велосипеда со скоростной трансмиссией Driven, который не имеет цепи. Разработчики утверждают, что эффективность новой трансмиссии составляет 99%. Об этом сообщается на сайте компании, передает liga.net.

Новая трансмиссия представляет собой разновидность вальной велосипедной трансмиссии и предполагает возможность переключения скоростей. Тяговая и вытяжная "звезды" выполнены в виде дисков с зацепами на одной из плоскостей, равномерно распределенными по кругу.

Разработчик уверяет, что трансмиссия рассчитана на передачу мощности более тысячи ватт. Для сравнения, во время обычной гонки средняя мощность, развиваемая велогонщиком составляет около 250 ватт.

Трансмиссия Driven проходит начальный этап испытаний. Как она будет работать во время дождя и при загрязнении, будет выдерживать перепады нагрузки, пока неизвестно. Вероятно, обслуживание и ремонт трансмиссии будут достаточно сложными и дорогими из-за необходимости промывать или даже менять радиальные подшипники.