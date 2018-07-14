На Уимблдоне сыграли самый длинный полуфинал в истории турнира 14.07.2018, 16:01

Фото: EPA/UPG

Теннисисты Кевин Андерсон и Джон Изнер провели на корте больше шести часов.

Американец Джон Изнер и южноафриканец Кевин Андерсон сыграли самый длинный полуфинал в истории Уимблдона, пишет «Новое время».

Теннисисты определяли первого финалиста соревнований 6 часов 36 минут, а сама игра завершилась в пяти партиях в пользу Андерсона со счетом 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24. Последняя партия длилась почти половину времени всего матча - 2 часа 55 минут.

Этот матч стал вторым в истории Уимблдона по продолжительности после легедарной игры все того же Изнера против француза Николя Маю в 2010 году, который длился 11 часов 5 минут и растянулся на три дня.

Кевин Андерсон и Джон Изнер провели на корте больше шести часов

Фото: EPA/UPG

Для полуфиналов и матчей на центральном корте Уимблдона эта игра стала самой длинной в истории. Предыдущий рекорд полуфиналов установили Новак Джокович и Хуан Мартин Дель Потро в 2013 году, которые играли 4 часа 43 минуты.

В целом Андерсон и Изнер провели четвертый по длительности матч в истории тенниса и всего 13-й, который растянулся больше, чем на шесть часов.

Андерсон вышел в финал турнира Большого шлема во второй раз в карьере после финала US Open-2017. Его соперником в решающем матче будет победитель матча Новак Джокович - Рафаэль Надаль, которые в пятницу не успели доиграть свой матч как раз из-за длинного первого поединка. Игра будет доиграна в субботу при счете 2:1 в пользу серба по сетам.

В четвертьфинале Андерсон уже провел один марафонский матч, в пяти сетах выбив с турнира вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.