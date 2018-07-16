Оравший на Pussy Riot в «Лужниках» оказался полковником, который представлялся работорговцем 3 16.07.2018, 21:24

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Задержанные активисты

Полицейского, назвавшего участницу Pussy Riot тварью, могут наказать.

Тем, кто на видео громко отчитывал активистов Pussy Riot, выбежавших на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018, оказался замначальника полиции по охране общественного порядка отдела УВД по ЦАО Москвы, полковником Юрием Здоренко.

Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

По информации газеты Здоренко сначала думал, что перед ним стоят настоящие полицейские.

Начальник управления охраны общественного порядка главного управления МВД по Москве полковник Андрей Захаров сказал, что не будет назначать проверку действий Здоренко. Как рассказал собеседник газеты, проверку назначат среди сотрудников ФСО и ФСБ, так как именно эти ведомства должны отвечать за порядок возле футбольного поля.

Юрий Здоренко известен тем, что участвовал в разгонах «Маршей несогласных» в 2010 году. В то время при задержании активистов милиционер отказался представиться и сказал, что он Себастьян Перейра — работорговец и пират из романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан».