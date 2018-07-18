Угроза новых санкций США отправила российский рубль на 2-недельное дно 18.07.2018, 17:08

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Фото: Reuters

Российская валюта ускорила падение.

Рубль ускорил падение на торгах в среду на фоне сообщений, что республиканцы в конгрессе США лоббируют законопроект, который позволит ввести новые санкции против России в обход Белого дома, пишет finanz.ru.

Курс доллара на Московской бирже начал рост с первых сделок, прибавив 14 копеек, а к 14.48 мск вырос на 56 копеек, до рекордного за две недели уровня в 63,1925 рубля.

За 7 торговых дней рубль подешевел на 1,32 рубля к доллару, растеряв все завоевания, достигнутые в начале июля на ожиданиях переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.

Евро прибавил 35 копеек и добрался до отметки 73,41 рубля - максимальной за неделю. Рынок российского госдолга показал рекордное за месяц падение, потеряв 0,78 пункта по индексу RGBI за два дня.

Как сообщает Miami Herald, после саммита Путин-Трамп, вызвавшего шквал критики со стороны обеих американских партий, республиканцы в конгрессе решили дать ход законопроекту, который позволит на законодательном уровне вводить новые антироссийские санкции за вмешательство в выборы.

"Закон о защите выборов от угроз" (DETER Act), внесенный в январе сенаторами Марко Рубио и Крисом Ван Холленом, предполагает, что санкции вводятся автоматически, без одобрения администрации Трампа, в течение 10 суток после того, как директор Национальной разведки обвинит то или иное иностранное государство во вмешательстве в избирательный процесс.

"Ситуация рискует развиваться по сценарию лета 2017 года, когда Трамп был поставлен американскими законодателями перед выбором: ввести новые санкции в отношении России или, воспротивившись этому решению, фактически признать причастность российской стороны к исходу президентских выборов 2016 года", - говорит аналитик Nordea Татьяна Евдокимова.

Остается около 2-х месяцев до отчета генпрокурора США перед конгрессом по расследованию вмешательства России в выборы и 4 месяца - до выборов в нижнюю палату конгресса.

Демократам и республиканцам предстоит борьба за большее количество мест в нижней палате, и на таком фоне с большой вероятностью "в ближайшие время последуют новые санкции против РФ", говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов: "Поэтому иностранные инвесторы уже в июле начнут сокращать свои позиции по российским активам".

На курс давит и окончание дивидендного периода, продолжает он: зарубежные держатели акций получили свои деньги, и теперь последует их конвертация в доллары.

Даже без санкций ослабление рубля гарантирует ухудшение баланса валютных потоков, указывают аналитики Райффайзенбанка: во втором полугодии экономика РФ получит около 40 млрд долларов чистого притока валюты по счету текущих операций, тогда как на погашение долга потребуется 44,3 млрд долларов, а еще около 30 млрд долларов скупит на рынке Минфин.

"Сальдо текущего счета окажется недостаточным для покрытия вывоза долгового капитала и интервенций. Эти обстоятельства будут удерживать рефинансирование внешнего долга на низком уровне, что лишает рубль возможности для укрепления от текущих уровней", - предупреждает Райффайзенбанк.