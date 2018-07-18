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Беларуси разрешили сдерживать цены на сахар еще 160 дней

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  • 18.07.2018, 19:19
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Ранее Беларусь жаловалась на низкие цены на сахар из РФ.

Коллегия ЕЭК в связи с обращением Беларуси согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 160 дней – до 23 декабря 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте коллегии.

Ранее Беларусь постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 декабря 2017 года № 60 установила предельные минимальные цены на кристаллический сахар.

На 180 дней – с 17 января до 15 июля этого года – было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15 процентов.

Продление срока призвано устранить негативное влияние неравенства цен на белый сахар на внутреннем рынке страны, устанавливаемых местными и зарубежными производителями, из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире.


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