закрыть
19 июля 2018, четверг, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Леонид Судаленко встал на защиту очередной жертвы трудового контракта

1
  • 19.07.2018, 17:29
  • 1,822
Ольга Бондаренко

Магазин «Алми» не увольняет продавца.

Руководство магазина «Алми» торговой сети ЗАО »Юнифуд» в Гомеле отказывается до окончания трудового контракта уволить с работы продавца Ольгу Бондаренко. Девушка обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП, пишет гомельская «Весна».

На приеме у правового инспектора труда Леонида Судаленко очередная жертва трудового контракта рассказала, как после декретного отпуска вышла на прежнее место работы – в магазин «Алми», который находится на улице Сухого, 2 областного центра. С ее слов, график работы магазина не позволяет полноценно заниматься воспитанием ребенка, в том числе приводить и забирать его с детского сада и по этой причине она решила уволиться.

«Мое начальство отказывается даже принять заявление на увольнение, заявляя, что в магазине некому работать. Трудовой контракт заканчивается только в следующем году, я хочу уволиться сегодня, но меня никто не слушает», - с тревогой в голосе рассказала историю взаимоотношений с нанимателем продавец.

Она также добавила, что платят в магазине 300-350 рублей и за такие деньги никто не желает работать. Кроме того, продавцов постоянно заставляют оплачивать товары с истекшими сроками годности. В результате не хватает продавцов, ее даже в выходные дни часто отзывали в магазин на работу.

«15 июля в воскресенье у меня был выходной, позвонила завотделом Ольга Шулякова и в приказном порядке заявила, что я должна выйти на работу. Услышав мой отказ, она в грубой форме нецензурно облаяла меня как тот последний сапожник. У меня сохранилась запись этого телефонного звонка. Я поставлена в состояние отчаяния и безысходности», - добавила продавец.

С помощью профсоюзного юриста подготовлено заявление на увольнение по соглашение сторон и отправлено заказным письмом по почте в столичный головной офис зам.директору по персоналу Светлане Красовской. По факту оскорблений в нецензурной форме девушка сегодня направила заявление в территориальное отделение милиции с просьбой начать в отношении оскорбившей ее начальницы административный процесс.

Также направлено заявление в городской центр гигиены и эпидемиологии с просьбой провести проверку магазина, так как со слов продавца они вынуждены продавать и утилизировать испорченные товары, а в овощном отделе очень часто можно наблюдать покусанные грызунами овощи и фрукты.

Профсоюзный инспектор труда также заявил, если предпринятые меры окажутся не достаточными для увольнения, следующим шагом будет обращение в гос.инспекцию по труду о подтверждении невыполнения работодателем условий трудового контракта, что даст право потребовать прекращения трудовых отношений по собственной инициативе с выплатой в пользу работника три среднемесячные зарплаты.

Тем временем, официальный сайт торговой сети «Алми» в рубрике «Преимущества работы у нас» пишет «У нас созданы условия труда, в которых комфортно любому сотруднику».


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле