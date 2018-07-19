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Матч на стадионе «Динамо» вместе с согнанными зрителями посетили более 13 тысяч человек

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  • 19.07.2018, 21:29
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Фото: citydog

Идеологи поработали на славу.

За матчем «Динамо» Минск – «Дерри Сити», который проходил на стадионе «Динамо», наблюдало 13750 зрителей, передает «Трибуна».

Вместимость обновленной арены – 22 234 человека.

Таким образом, встреча стало самой посещаемой домашней игрой для белорусских клубов в еврокубках с 2012 года.

Напомним, в 20 ноября 2012 года на стадионе «Динамо», до закрытия его на реконструкцию, домашний матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов проводил БАТЭ и уступил «Лиллю» (0:2). За встречей наблюдало 22810 болельщиков.

Общая вместимость новой «Борисов-Арены» – 13121 человек.

Как ранее сообщал Charter97.org, билеты на матч «Динамо» Минск - «Дерри Сити» раздавали бесплатно через управление идеологической работы исполкома. Подобное заполнение стадиона вызвало возмущение у болельщиков, которые покупали билеты или сезонные абонементы.

фото Воли Афицеровой

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