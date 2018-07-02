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Ученые сделали неожиданный вывод о пользе пива

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  • 2.07.2018, 17:32
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Американские специалисты рассказали, почему людям необходимо употреблять этот хмельной напиток.

Ученые сделали неожиданный вывод о пользе пива. Как пишет сайт orthodox.od.ua , эксперты из Университета штата Орегон выяснили, что пиво способно защитить организм от многих болезней, в том числе от сахарного диабета. Полезные свойства напитка обусловлены наличием в нем вещества под названием ксантогумол, который защищает человеческий организм от недугов, связанных с употреблением продуктов с высоким содержанием жиров. Употребление жирной пищи приводит к метаболическому синдрому, который характеризуется повышением уровня сахара в крови, а также холестерина.

Ученые провели исследования на мышах. Грызунам давали продукты с большим содержанием жиров, а в воду подливали пиво. Оказалось, что у подопытных снизился уровень инсулина, который мог спровоцировать развитие диабета II типа. Кроме того, снизилась чувствительность к лептину, который информирует мозг о завершении процесса еды.

Исследователи подчеркивают, что полезным пиво может быть только тогда, если употреблять его в небольших количествах – несколько сотен граммов в неделю. Положительного эффекта не будет, если выпивать больше положенной дозы.


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