В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе 2.07.2018, 21:31

Альтернативной премией будут награждать в те же дни, что и Нобелевской.

В этом году Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе. Поэтому группа шведских культурных деятелей собирается создать собственную версию самой престижной награды в мире. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на The Guardian.

Нобелевскую премию по литературе решили отменить после того, как в мае были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон. Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей. В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это.

Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии. В шведской прессе начались столкновения между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе этого года.

В ответ более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую Академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская.