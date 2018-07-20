Трамп пообещал стать главным врагом Путина 3 20.07.2018, 7:33

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США назвал условие резкой конфронтации с РФ.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом президента РФ Владимира Путина "из всех, которые у него когда-либо были", если отношения между США и Россией не наладятся. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Трамп считает, что хорошие отношения с Путиным и РФ - "это хорошо, а не плохо".

"Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были", - отметил президент США.

По словам Трампа, он ведет себя жестко в отношениях с РФ, утверждая, что был "намного более жестким в отношении России, чем любой президент за многие годы".

Он напомнил о депортации 60 дипломатов РФ и санкциях против россиян и компаний.

"Посмотрите на все, что я сделал", - сказал Трамп, сравнив свою политику с бывшим президентом Бараком Обамой, которого он обвинил в мягком отношении к РФ.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.