Аргентинская газета показала фото особняка, в котором будет жить Марадона 20.07.2018, 8:20

Фото: AFP

Дом находится в жилой зоне Минска.

Крупнейшая аргентинская газета Clarín рассказала, что Марадоне уже нашли дом в Беларуси, в котором он будет жить вместе со своей партнершей Росио Оливой, сообщает belmir.by.

Как сообщается, здание представляет собой особняк в жилой зоне Минска, стоимость которого оценивается в 20 млн долларов и который будет обслуживать персонал в количестве 11 человек.

В доме имеются семь комнат, все современные удобства, бассейны с подогревом как внутри, так и снаружи, а также семь объектов искусства.

Кроме того, здесь есть много зеленого пространства, а рядом – аэропорт для использования приватного самолета, который ежедневно будет доставлять Диего в Брест.

Вдобавок к самолету и двум автомобилям, доставленным из Дубая – BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, Марадоне подарили военный внедорожник Hunta Overcomer, пишет Clarín.