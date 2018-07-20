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Аргентинская газета показала фото особняка, в котором будет жить Марадона

  • 20.07.2018, 8:20
Фото: AFP

Дом находится в жилой зоне Минска.

Крупнейшая аргентинская газета Clarín рассказала, что Марадоне уже нашли дом в Беларуси, в котором он будет жить вместе со своей партнершей Росио Оливой, сообщает belmir.by.

Как сообщается, здание представляет собой особняк в жилой зоне Минска, стоимость которого оценивается в 20 млн долларов и который будет обслуживать персонал в количестве 11 человек.

В доме имеются семь комнат, все современные удобства, бассейны с подогревом как внутри, так и снаружи, а также семь объектов искусства.

Кроме того, здесь есть много зеленого пространства, а рядом – аэропорт для использования приватного самолета, который ежедневно будет доставлять Диего в Брест.

Вдобавок к самолету и двум автомобилям, доставленным из Дубая – BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, Марадоне подарили военный внедорожник Hunta Overcomer, пишет Clarín.

Дом, в котором, согласно информации Clarín, будет жить Диего Марадона. Фото: clarin.com

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